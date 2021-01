Song Hye Kyo hará su esperado retorno a la pantalla chica protagonizando el nuevo proyecto K-drama de la guionista Kim Eun Sook. Destacadas figuras coreanas se unen nuevamente luego de cinco años de Descendants of the sun.

Descendants of the sun fue protagonizado por Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Foto: KBS2

En 2016, la actriz estelarizó con su ahora exesposo Song Joong Ki la citada serie de KBS2, cuya mente maestra detrás de la trama fue Kim Eun Sook.

Conocida también como Descendientes del sol, por su título en español, el drama de romance fue uno de los mayores logros del 2016 a nivel internacional y local. Prueba de esto último son las 26 preseas que obtuvo en la temporada de premiaciones, incluyendo el Daesang de KBS Drama Awards.

Cinco años después de aquel éxito, Song Hye Kyo y Kim Eun Sook trabajarán juntas en un próximo K-drama que, con solo la mención de sus nombres, ha causado expectativas entre los fans.

Aún no se revelan detalles precisos de la serie como el título del proyecto, trama y los actores que completan el elenco. Sin embargo, el 5 de enero Ilgan Sports compartió todo lo que se sabe según declaración de una fuente de la industria.

Actriz Song Hye Kyo y guionista Kim Eun Sook juntas cinco años después de Descendants of the sun. Foto: composición LR / United Artists Agency

Por el reporte del medio coreano, hasta ahora es público que el drama se encuentra en la etapa de casting. Por otro lado, el rodaje comenzará a mediados del 2021 con el objetivo de programar el estreno para finales del año o inicios del entrante, a más tardar.

Ilgan Sports también anticipa que Hwa&Dam Pictures y Studio Dragon coproducirán conjuntamente el proyecto y Ahn Gil Ho se encargará de dirigirlo. Respecto al citado PD, es famoso por sus trabajos en la primera entrega de Stranger, Memories of the Alhambra, Watcher y Record of youth.

