El nuevo año ha comenzado y el rubro del entretenimiento coreano está listo para lanzar nuevas producciones, luego de su exitosa temporada 2020. En este artículo, conoce cuáles son todos los K-dramas de estreno para enero del 2021, y revisa detalles como los tráileres y actores principales que darán vida a las historias del mundo ficticio. Además, mira qué show de variedades y películas llegan a las pantallas.

Cabe mencionar que muchos de estos proyectos aún no confirman el día exacto de su lanzamiento debido al perjuicio en el proceso de filmación por el rebrote de la COVID-19 en Corea del Sur.

She would never know

Fecha de estreno de She would never know: 18 de enero

Tráiler de She would never know

Actores de She would never know

Ro Woon es Chae Hyun Seung

Won Jin Ah es Yoon Song Ah

Lee Hyun Wook es Lee Jae Shin

Lee Joo Bin es Lee Hyo Joo

Replay

Fecha de estreno de Replay: por definir

Póster oficial de Replay

Replay, kdrama 2021

Actores de Replay

Kim Min Chul

Cho Mi Yeon es Yoo Ha Young

Hwi Young es Lee Ji Hoon

Choi Ji Su es Im Seo Eun

Will you leave?

Fecha de estreno de Will You Leave?: por definir

Actores de Will you leave?

Park Jung Yeon es Min Yoo Jung

Kang Chan Hee es Park Yeon

Lee Seung Hyub es Lee Won

will you leave, kdrama 2021

My roommate is a gumiho

Fecha de estreno de My roommate is a gumiho: por definir

Póster de My roommate is a gumiho

My Roommate is a gumiho, Hyeri, Jang Ki Yong, iQIYI

Actores de My roommate is a gumiho

Jang Ki Yong es Shin Woo Yeo

Lee Hye Ri es Lee Dam

Kang Han Na es Yang Hye Sun

Kim Do Wan es Do Jae Jin

Películas coreanas en enero 2021

Dream

Fecha de estreno de Dream: por definir

Actores de Dream

Park Seo Joon es Yoon Hong Dae

IU es Lee So Min

Lee Hyun Woo es In Gook

Park Seo Joon, IU y Lee Hyun Woo se unen en la nueva película Dream. Foto: composición LR / NAVER

Show de variedades en enero 2021

Busted 3

Fecha de estreno de Busted 3: 22 de enero

Tráiler de Busted 3

Elenco de Busted 3

Yoo Jae Suk

Park Min Young

Kim Jong Min

Kim Se Jeong

Se Hun

Lee Kwang Soo

Lee Seung Gi

Ahn Jae Wook

