Kim Soo Hyun tiene un nuevo proyecto de K-dramas. Poco después de revelarse que rechazó el protagónico en esperada serie original de Netflix, se confirma que el actor aceptó el rol principal de That night, el remake coreano de la serie británica Criminal justice.

Kim Soo Hyun es un actor, modelo, MC y cantante coreano de 32 años. Foto: Golden Medalist

Durante el 2020, el intérprete de 32 años fue una de las figuras de Corea del Sur más aclamadas a nivel local e internacional por It’s okay to not be okay, el más reciente trabajo de su prolífico repertorio.

En Está bien no estar bien, Kim Soo Hyun dio vida a Gang Tae, el cuidador del psiquiátrico OK que sana sus heridas emocionales junto a su hermano autista Sang Tae (Oh Jung Se) y la escritora Moon Young (Seo Ye Ji), quien padece trastorno límite de personalidad.

La serie psicológica de romance y suspenso fue todo un éxito en Netflix y tvN, los medios que se encargaron de su trasmisión simultánea desde el 20 de junio hasta el 9 de agosto del 2020. Tras el final, se elevaron las expectativas por los próximos proyectos del trío de estrellas que trajo a la pantalla chica la conmovedora historia de amor y superación.

Sobre That night

El K-drama That night es un remake de Criminal justice, serie británica de la BBC Productiones cuyas dos temporadas fueron emitidas entre el 2008 y 2009 por la red BBC One.

La versión coreana “profundiza en el sistema de justicia penal desde una perspectiva muy popular a través de la feroz historia de dos hombres que rodean el asesinato de una mujer”, anuncia Newsen.

Según comparte el citado medio local, será dirigida por Lee Myung Woo, creador de los conocidos dramas de la SBS Backstreet rookie, The fiery Priest y Whisper, y contará con el guion adaptado por Kwon Soon Gyu (series históricas Warrior Baek Dong Soo y Daebak).

Kim Soo Hyun en That night

En That night, Kim Soo Hyun encarnará a Kim Hyun Soo, un estudiante universitario sospechoso de asesinar a alguien durante una accidental noche.

Aunque es normal y sincero, según relata Newsen “usa el mal para sobrevivir en un mundo egoísta y despiadado”. Se espera que el aclamado actor, reconocido por su excelente inmersión en sus roles, muestre una imagen radicalmente opuesta al de It’s okay to not be okay.

Kim Soo Hyun junto a Seo Ye Ji y Oh Jung Se en fotograma de It's okay to not be okay. Foto: tvN

Kim Soo Hyun interpretará al protagonista de That night. En la versión original, el rol estuvo a cargo del actor Ben Whishaw. Foto: BBC

Fecha de estreno de That night

Newsen informa que That night, el nuevo K-drama de Kim Soo Hyun, será emitido durante la segunda mitad del 2021, poco después del inicio de su rodaje.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.