Finger: Kim Soo Hyun rechazó protagonizar el nuevo dorama original de Netflix

Los fans de Kim Soo Hyun deberán esperar un poco más por sus novedades en el rubro de los K-dramas. El 4 de noviembre, la agencia del actor informó que declinó la oferta para protagonizar Finger, la próxima serie coreana original de Netflix.

Actor Kim Soo Hyun en escena de It's ok not to be ok. Foto: tvN

El proyecto ha captado la atención del público por diversos factores, entre ellos lo que significaba para la trayectoria televisiva del famoso de 33 años. Después de haber encantado con su interpretación en el éxito It’s okay to not be okay y otros romances de renombre, si aceptaba el rol mostraría su lado más oscuro al darle vida a un asesino sociópata en el thriller del servicio streaming.

Finger sigue la vida de un aclamado diseñador de interiores que esconde un terrible secreto: detrás de su exitosa carrera profesional es un homicida que padece trastorno antisocial de la personalidad.

La producción será dirigida por Jung Ji Woo, reconocido cineasta que ha trabajado anteriormente en las películas Tune in for love, Heart blackened y Eungyo.

Kim So Hyun recibió la oferta para el protagónico y su agencia confirmó el proceso de negociación en noviembre del 2020.

El 4 de enero de este nuevo año, Gold Medalist Entertainment anunció que no hubo un acuerdo positivo y, por ende, el actor no se unió al elenco de la próxima serie original de Netflix.

No obstante, con su declaración también despertó la expectativa de sus fans porque se confirmó que evalúa múltiples propuestas para su esperado regreso después de It’s okay to not be okay, la sensación mundial que protagonizó meses atrás con Seo Ye Ji y Oh Jung Se.

“Actualmente está revisando varias ofertas como su próximo proyecto”, afirmó su agencia.

Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se protagonizaron It's okay to not be okay. Foto: tvN

