Kim Go Eun felicita a Lee Min Ho por triunfo en 2020 SBS Drama Awards

SBS despidió el 2020 con la premiación a los actores de K-dramas que trabajaron en los proyectos de la televisora. Uno de los galardonados fue Lee Min Ho, por su célebre interpretación en The king: eternal monarch.

El mencionado drama coreano fue una de las apuestas más ambiciosas del año, al contar con el guion de Kim Eun Sook, autora de éxitos como Goblin y Descendants of the sun. La responsabilidad de darle vida esta historia de mundos paralelos recayó en Kim Go Eun y Lee Min Ho, quien regresaba a la TV luego de dos años en el servicio militar.

Aunque el público local mostró una respuesta tibia en rating, el drama fue todo un boom en Netflix.

the king: eternal monarch, Lee Min Ho, Kim Go Eun

Este 31 de diciembre, en los 2020 SBS Drama Awards, Lee Min Ho logró obtener el premio Top Excellence Award en miniseries de fantasía o romance por su performance del rey Lee Gon. En su discurso, el intérprete lamentó el contexto adverso debido a la pandemia.

“SBS Awards es un lugar significativo y familiar para mí. Por mucho tiempo, yo terminaba el año aquí y celebraba el que venía. Muchas cosas han cambiado. Han pasado cuatro años y ahora el ambiente se siente diferente. Espero que en el nuevo año muchas cosas regresen a su lugar”, comentó.

“Quiero agradecer a la gente que trabajó muy duro al realizar The king. Guionista Kim Eun Sook, a quien aprecio y respeto, espero que puedas escribir un buen proyecto, que consuele y apoye a muchas personas en tiempos difíciles con una gran historia”, expresó Lee Min ho. Finalmente, saludó a los fans por Año Nuevo.

2020 SBS Drama Awards: Lee Min Ho recibe premio por su trabajo en The king: eternal monarch. Foto: SBS

Kim Go Eun

La actriz que interpretó a la teniente Jung Ta Eul siguió el evento desde su hogar. A pesar de la distancia, felicitó a su coestrella de The king: eternal monarch con una publicación en su instastory en la que incluyó emojis de aplausos.

Kim Go Eun saluda premio de Lee Min Ho. Foto: Kim Go Eun/Instagram

Kim Go Eun estaba nominada como mejor actriz en una categoría paralela a la de Lee Min Ho, pero no logró asegurar el trofeo. Este fue otorgado a Park Eun Bin, protagonista del drama Do you like Brahms?

Cabe añadir que los actores estelares de The king: eternal monarch también competían en la categoría de mejor pareja en los 2020 SBS Drama Awards. Otros nominados eran las estrellas de Backstreet Rookie, Hyena, Dr. Romantic 2 y, finalmente, Do you like Brahms?, quienes terminaron con el premio en sus manos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.