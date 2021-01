Hyun Bin y Son Ye Jin fueron presentados como la pareja de Año Nuevo del portal de noticias Dispatch. Según las fotos del medio coreano, los protagonistas del drama Crash landing on you habrían llevado su amor de la ficción a la vida real.

Ambos trabajaron juntos por primera vez en el 2018 para la película de acción The negotiation. Su química hizo que al año siguiente los llamaran para ser los actores principales de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, K-drama que mostró el romance de una empresaria surcoreana y un soldado norcoreano. Fue todo un éxito local e internacional.

Al convertirse en la ’pareja poderosa’ de los K-dramas, no fueron ajenos a las sospechas de una relación fuera de cámaras. Al menos tres veces (una de ellas luego de ser vistos en los Estados Unidos), Hyun Bin y Son Ye Jin negaron ser novios. Sin embargo, Dispatch alega que ahora sí serían más que amigos.

Según el portal, los actores habrían comenzado a salir hace ocho meses, al terminar la emisión de Crash landing on you. Una fuente cercana a la pareja comentó a Dispatch que ello se debía a que, mientras seguían filmando, “uno no sabe si son sentimientos reales o solo es actuación”. Según este personaje, fue en marzo que notaron cambios. “Creo que cuando el proyecto terminó y se separaron, comenzaron a extrañarse”, comentó.

Hyun Bin pasó varios meses en el extranjero, filmando en Jordania, mientras Son Ye Jin negociaba su participación en la película Cross. El medio señala que cuando lograban encontrarse salían juntos a jugar golf en Ganwon-do. Este era un hobbie que tenían en común. Las fotos muestran a la actriz de Bajo la lluvia ingresando al auto de Hyun Bin.

Son Ye Jin y Hyun Bin. Foto: Dispatch

Son Ye Jin y Hyun Bin. Foto: Dispatch

Hasta el cierre de esta nota, las agencias de los dos personajes (VAST y MSTeam) están en proceso de confirmar la relación.

“Estamos contactándonos con los actores al ver el artículo”, declararon sus representantes en comunicados similares.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.