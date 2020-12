¿Planes para Año Nuevo? La agencia de K-pop SM lanza la opción de iniciar el 2021 con su megaconcierto SMTown LIVE Culture Humanity All around the world, el cual se podrá ver gratis y en vivo por internet. El evento reunirá a los artistas de esta compañía, quienes lucen escudos alusivos a sus grupos musicales (o a sus nombres como solistas) en el poster oficial.

Los conciertos de SMTown no son formatos nuevos. En realidad, la puesta en escena de la SM Family como gira está vigente desde el 2008. El show también llegó a Latinoamérica en el 2019, cuando por primera vez llevaron toda su producción para dos días de espectáculo en Chile.

Debido a la pandemia que impide realizar shows presenciales por seguridad, SM trabajó con Naver durante el 2020 para los conciertos virtuales de sus estrellas vía Beyond Live. Sin embargo, es la primera vez que aplicarán gratis este formato online para una alineación de artistas tan extensa con potencial de atraer a múltiples fandoms a la vez.

¿Cuándo será el concierto SMTOWN LIVE Culture Humanity?

El concierto de SMTOWN Culture Humanity se realizará el 1 de enero del 2021 a la 1.00 p. m. en Corea del Sur.

Según lo comunicado por SM, las presentaciones completas fueron pregrabadas por los protocolos de prevención contra la COVID-19; sin embargo, las actuaciones mantendrán la calidad mostrada en los Beyond Live anteriores. Ello incluye los efectos de realidad aumentada (AR).

Tecnología AR usada en el Beyond Live de TVXQ. Foto: SM Entertainment

SMTOWN LIVE Culture Humanity: Horarios

Según el cambio de zona horaria, el concierto podrá coincidir en algunos países con la despedida de los últimos momentos del 2020 y llegada del nuevo año.

Ver SMTOWN LIVE Concierto en México : 10.00 p. m. (31 diciembre)

: 10.00 p. m. (31 diciembre) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Perú : 11.00 p. m. (31 diciembre)

: 11.00 p. m. (31 diciembre) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Colombia : 11.00 p. m. (31 diciembre)

: 11.00 p. m. (31 diciembre) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Ecuador : 11.00 p. m. (31 diciembre)

: 11.00 p. m. (31 diciembre) Ver SMTOWN LIVE Concierto en EE. UU. (Washington D. C) : 11.00 p. m. (31 diciembre)

: 11.00 p. m. (31 diciembre) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Bolivia : 12.00 a. m. (1 enero)

: 12.00 a. m. (1 enero) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Venezuela : 12.00 a. m. (1 enero)

: 12.00 a. m. (1 enero) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Argentina : 1.00 a. m. (1 enero)

: 1.00 a. m. (1 enero) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Chile : 1.00 a. m. (1 enero)

: 1.00 a. m. (1 enero) Ver SMTOWN LIVE Concierto en Brasil : 1.00 a. m. (1 enero)

: 1.00 a. m. (1 enero) Ver SMTOWN LIVE Concierto en España: 5.00 a. m. (1 enero)

¿Dónde ver gratis el concierto SMTOWN LIVE Culture Humanity EN VIVO ONLINE?

La transmisión será sin costo por cualquiera de las redes sociales y plataformas de video oficiales de SM. Estas son Vlive, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok y el canal japonés KNTV.

SMTOWN Live: dónde ver el concierto de SM Entertainment. Foto: SM

Ver el SMTOWN Live Culture Humanity en VLIVE

Puedes ver el concierto de SM Family por VLive, la plataforma nativa de Naver. Streaming desde este LINK.

SMTOWN Live Free Concert por VLive. Foto: captura Naver

Ver el SMTOWN Live Culture Humanity en YouTube

Puedes activar el recordatorio de este video en vivo lanzado por el canal oficial SMTOWN en YouTube. Cuando inicie el concierto, te enviará una notificación para alertarte.

Ver el SMTOWN Live Culture Humanity en Twitter

El evento del concierto de SM Family All around the world ya ha sido creado desde el perfil de Twitter oficial SMTOWN GLOBAL. Stream EN VIVO en este LINK.

Ver el SMTOWN Live Culture Humanity en Facebook

El evento EN VIVO desde Facebook ya está publicado en el perfil oficial de SM Entertainment. La transmisión se hará por este post.

Ver el SMTOWN Live Culture Humanity en TikTok

Si deseas ver el concierto de SMTown desde TikTok, puedes comenzar a seguir el perfil oficial de la agencia en dicha red social por este @smtown_official.

Lineup de SMTOWN LIVE Culture Humanity Free Concert

Kangta de H.O.T

TVXQ

SUPER JUNIOR

Taeyeon de Girls Generation

Taemin de SHINee

Baekhyun y Kai de EXO

Red Velvet OT5

NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV

SuperM

aespa

DJs Raiden, GINJO e IMLAY

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.