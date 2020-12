El Diario La República organiza los Premios Cultura Asiática 2020 en honor a los artistas de Corea del Sur, Japón, China, Tailandia, y más, que iluminaron el año con sus trabajos.

Dos de las categorías de este primer certamen buscan encontrar a los mejores grupo de J-pop y C-pop, estilos musicales que cuentan con millones de seguidores en todo el mundo. Conoce aquí a los nominados y cómo puedes darle la victoria a tu favorito.

Nominados PCA 2020 - Mejor grupo J-pop

NiziU

NiziU realizó su debut a inicios de diciembre, pero ya gozaba de popularidad internacional por el talento que mostraron las miembros en el reality Nizi Project, organizado por JYP Entertainment en colaboración con Sony Music Japan, y en el álbum prelanzamiento Make you happy.

Arashi

El grupo más popular en Japón y uno de los actos asiáticos representativos en la escena musical global. Como reciente muestra de sus incontables logros mencionamos que su álbum compilatorio 5x20 All the BEST !! 1999-2019 fue declarado el disco más grande a nivel mundial por los expertos de la IFPI. Lamentablemente, el 31 de diciembre del 2020 Arashi pausa indefinidamente sus actividades conjuntas tras 21 años de gloriosa carrera ininterrumpida. Aquí, la colaboración que lanzó con Bruno Mars.

Little Glee Monster

En el sexto año de carrera grupal, periodo en el capturó a los fans con su música refrescante y los extraordinarios talentos vocales de las miemrbos, Little Glee Monster ha lanzado su tercer álbum de estudio y los singles Ashiato (足跡) y Dear my friend feat. Pentatonix, Este último, fue publicado el 16 de diciembre.

King Gnu

Destacado cuarteto que desde el 2017 comenzó a llamarse King Gnu tras haber figurado como Mrs.Vinci y Srv.Vinci por cuatro años. Brilla en la escena musical no solo al ritmo del J-pop, sino del J-rock y mixture rock. En particular, este 2020 publicó su tercer álbum de estudio bajo el nombre actual, y el segundo single “Sanmon shosetsu / Senryou yakusha”.

Nogizaka46

En el apogeo de su cuarta generación, el grupo ídolo presentado en 2011, como rival oficial de AKB48, ha lanzado el single “Shiawase no hogosyoku” y los digitales “Sekaijuu no rinjin yo” y “Route 246″, pero su catalogo total incluye cinco álbumes compilatorios y 25 sencillos. Entre estos últimos, “Influencer” marca un hito por iniciar el registro de ventas de más de un millón de unidades por publicación.

7ORDER

Debutó en 2016 como la unidad Love-tune de Johnny’s & Associates, pero dejó la famosa marca en 2018. Un año después, los siete miembros originales fundaron su propio sello y regresaron juntos como 7ORDER. Luego de destacar este año con sus dos singles, el 13 de enero del 2021 lanzarán ONE, su primer álbum de larga duración.

Nominados PCA 2020 - Mejor grupo C-pop

WayV

La subunidad china de NCT, WayV, presentó al público su primer álbum de estudio, llamado Awaken the world, que debutó noveno en el chart de discos mundiales de Billboard. Igual de positivo fue el desempeño del sencillo principal “Turn back time”. Además de celebrar su primer concierto (online por la COVID-19), debutó en Corea del Sur, y obtuvo premios de Asia Artist Awards y los 2020 MAMA.

R1SE

Grupo rookie que se mantuvo constantemente activo desde su debut en agosto del 2019 hasta junio de este año. El más reciente título de R1SE, conjunto integrado por 11 miembros del show de supervivencia Produce Camp 2019, es el emotivo single sigital “Twinkling at dawn”.

TF BOYS

Hasta el 2018, TFBOYS tenía un valor comercial estimado de más de 430 millones de dólares, acumulaba más de 200 millones de seguidores en Weibo y Sina, y bordeaba la treintena de reconocimientos. A pesar de la juventud de los tres miembros, quienes debutaron con menos de 15 años en el 2013, el grupo es considerado un verdadero fenómeno cultural en China, acto influyente en la construcción del C-pop y abanderado de la difusión de la cultura del país a nivel internacional.

X-NINE

Dos años de inactividad y la falta de una postura clara de la agencia no desmerita la exitosa temporada debut de X-NINE, grupo lanzado en 2016 tras el final del show de supervivencia chino X-FIRE. Actualmente, los miembros desarrollan su carrera individual en diversos campos luego de su introducción con el proyecto, como la ahora superestrella Xiao Zhan.

BBT

Tras su paso por Idol Produce en 2018, BBT continuó trabajando en nuevos materiales musicales en su idioma natal, entre estos el primer disco de larga duración Summer time. Este año, deleitaron con dos mini álbumes y su más recientes canciones “Be myself” y “Wan juan”.

¿Cómo votar en los PCA 2020?

Las votaciones se abren el 30 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 6 de enero 2021 a las 8.00 p. m.. Los resultados se darán a conocer el 9 de enero a las 8.00 p. m. a través del Facebook de La República Entretenimiento.

Solo tienes que abrir previamente tu correo en gmail para que se pueda registrar desde aquí tu voto. (Solo se registrará un voto por correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo

También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2020 o #PremiosCulturaAsiática2020.

