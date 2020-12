Diario La República organiza por primera vez los Premios Cultura Asiática 2020 y nominó mejores representantes artísticos de Corea del Sur, China, Tailandia y más. Una de las 15 categorías preparadas es la de mejor grupo K-pop masculino.

A continuación, te presentamos a los nominados y los proyectos con los que más destacaron en los últimos 12 meses y cómo votar por tu favorito.

Nominados PCA 2020 - Mejor grupo K-pop masculino

ATEEZ

Este 2020, la boyband ATEEZ logró cruzar el acumulado de 1 millón de discos en sus dos años de carrera musical. Como proyectos artísticos, los ocho integrantes presentaron su cuarto EP Treasure Epilogue: Action to answer y el quinto miniálbum ZERO:FEVER Part 1.

BTS

Musicalmente, BTS tuvo un año prolífico que inició con el sétimo disco Map of the soul 7 y concluyó con su álbum especial BE. “Dynamite”, su primer sencillo completo en inglés, dio el golpe final para concretar logros importantes en el mercado estadounidense. Entre estos, se encuentra su primer #1 en la lista Hot 100 de Billboard y su nominación a los GRAMMY 2021.

EXO

Con ocho años cumplidos en la industria, EXO pasó el 2020 impulsando los proyectos de sus integrantes tanto como subunidades o lanzamientes independientes (en total se cuentan cuatro discos lanzados). Mientras algunos miembros de la boyband cumplen el servicio militar, las fanáticas disfrutaron la llegada del Live Album EXplOration, canciones grabadas durante su última gira.

SEVENTEEN

Este 2020, los chicos de SEVENTEEN lograron colgarse en el cuello la medalla de Million Seller por las ventas obtenidas con su disco Heng:garae. La frescura de su tema “Left & Right” dio paso a “Home: Run”, una canción que luce la performance de sus 13 integrantes al mismo estilo de los musicales de Broadway.

GOT7

Las voces de JB, Mark, Jinyoung, Jackson, Youngjae, BamBam y Yugyeom deleitaron a sus fans en dos proyectos importantes. En abril, llegó su décimoprimer EP Dye con el single principal “Not by the moon”. Y luego de hacerse esperar por unos meses, finalmente regresaron en noviembre con su cuarto álbum de estudio Breath of love: Last Piece. Además, GOT7 se consagró como el quinto grupo de K-pop más tuiteado a nivel global.

NCT

El grupo de SM inició el 2020 con 21 integrantes y culminó con 23. Luego de que NCT Dream y NCT 127 presentaran sus discos particulares, todos los miembros fueron convocados para reunirse en Resonance Pt. 1 y Pt. 2, álbumes que presentaron tracks por subunidades especiales. Los cuatro title tracks principales “Make a wish”, “From home”, “90′s love” y “Work it” se fusionaron en el masivo Resonance 2020.

Stray Kids

Uno de los pasos más virales del K-pop en el año llegó gracias a Stray Kids y la coreografía temática de “Gods menu”. Luego, lanzaron el repackage de su primer álbum con IN生 y el single “Back Door”. Pero no solo trabajaron en Corea del Sur, sino que fue el año de su debut oficial en Japón, región a la que ingresaron con un disco compilatorio, el single “Top” (OST del ánime Tower of God) y luego su primer EP japonés All In.

TXT

Luego de debutar en Japón con el single “Magic hour”, TXT lanzó su segundo EP The Dream Chapter: Eternity. En octubre, el grupo liderado con Soobin hizo su comeback con Minisode1: Blue Hour, que incluía las canciones “Blue Hour” y “We lost the summer”. La última de ellas fue compuesta con inspiración en el contexto de la pandemia.

MONSTA X

El 2020 sonrió a MONSTA X, grupo que lanzó su primer disco completo en inglés con “All about luv”, el cual debutó en el puesto 5 del Billboard 200. En Corea del Sur, tuvieron dos comebacks: Fantasia X y Fatal Love. Este último cautivó a fans y no-fans en los festivales de fin de año.

¿Cómo votar por el mejor grupo K-pop masculino?

Las votaciones se abren el 30 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 6 de enero 2021 a las 8.00 p. m.. Los resultados se darán a conocer el 9 de enero a las 8.00 p. m. a través del Facebook de La República Entretenimiento.

Revisa la parte inferior de la nota para votar.

Solo tienes que abrir previamente tu correo en gmail para que se pueda registrar desde aquí tu voto. (Solo se registrará un voto por correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo

También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2020 o #PremiosCulturaAsiática2020.

