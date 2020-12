En el Diario La República reconocemos a los mejores representantes artísticos de Corea del Sur, Japón, China y más, presentando los Premios Cultura Asiática 2020. En esta primera edición de la competencia, una de las 15 categorías en disputa es la de mejor grupo K-pop femenino.

¿Cuáles será el más brillante grupo chicas del año, para los lectores? A continuación, los nominados y sus respectivos proyectos de la temporada.

Nominados PCA 2020 - Mejor grupo K-pop femenino

BLACKPINK

Tras su inactividad de 12 meses, BLACKPINK regresó para arrasar con “How you like that”, la sonada colaboración “Ice cream” y su primer álbum de estudio, llamado The album. Los mismos, significaron para el grupo nuevos récords en plataformas, lugares en listados de especialistas como Billboard y Rolling Stone, así como nominaciones y premios locales e internacionales. Además, se convirtieron en el primer acto K-pop en tener un documental en Netflix.

TWICE

Un productivo y exitoso año en el que TWICE presentó materiales musicales en coreano, japonés e inglés. La travesía del grupo inició con un repackage para Japón, tuvo sus picos más altos con el mini álbum MORE & MORE (con el que debutaron en Billboard Artist 100) y el segundo álbum de estudio Eyes wide open, y cerró con el hit “Cry for me”. Asimismo, protagonizaron la serie original de YouTube, TWICE: Seize the light.

MAMAMOO

Este 2020 MAMAMOO lanzó su segundo álbum japonés, los singles “Wanna be myself” y “Dingga” (prelanzamiento) y el mini álbum coreano Travel, que incluyó el éxito promocional “AYA”. Como equipo, cada mes del año figuró en la tabla superior del ranking de reputación de marca, y fue nominado en todas las premiaciones del rubro. Recientemente, ganó el Bonsang en The Fact Music Awards.

GFRIEND

En su primer año como acto de Big Hit Entertainment tras la adquisición de Source Music, GFRIEND brilló con los mini álbumes Labyrinth y Song of the sirens, dos lanzamientos digitales en japonés y su tercer disco de larga duración, llamado Walpurgis night. Este último, tuvo como single promocional a “Mago”, hit que contó con letras de las miembros Eunha, Yuju y Umji.

Red Velvet

Red Velvet no ha realizado comeback OT5 desde hace 12 meses por el accidente de Wendy; sin embargo, con su último single “Psycho”, el cover “Milky way”, “Future” (OST icono de Start up) y la subunidad IRENE & SEULGI, logró mantener su lugar en la cima de la escena. Mientras tanto, las miembros brillan individualmente y alistan su regreso completo con el SMTown Live Culture Humanity.

ITZY

En el segundo año de su prometedora carrera ITZY presentó los mini álbumes It’z me y Not shy, el primero de estos promocionado con “Wannabe”, canción que se volvió viral y continúa figurando en listados de excelencia musical. En lo que respecta a premios, el quinteto de JYP acumuló 22 triunfos de programas y eventos de gran escalas, siendo el más reciente el best performer de los TMA 2020.

(G)I-DLE

(G)I-DLE aplazó su tour mundial debido a la COVID-19, pero continuó alegrando a los fans Neverland con el tercer mini álbum I trust, el cual incluyó “Lion”, tema que coronó su participación en el programa Queendom, y “Oh my god”, escrita y compuesta por la líder Soyeon junto a Yummy Tone. Su más reciente producción en coreano es el hit de verano “Dumdi Dumdi”.

LOONA

Los mini álbumes # y 12:00 delinearon la música de LOONA en el 2020. El primero, publicado en febrero, contó con la participación de Lee Sooman y el título principal “So what”, el cual se convirtió en el primer win de la agrupación. El segundo, lanzado en octubre, fue promocionado con “Why not?”, tema que también lleva la marca del mítico fundador de SM Entertainment.

EVERGLOW

En el segundo año desde su debut, EVERGLOW presentó los dos primeros mini álbumes de carrera: REMINISCENCE y -77.82X-78.29. Este último fue publicado el 21 de setiembre, e incluyó el título principal “LA DI DA”, la mejor canción K-pop del 2020, según Billboard.

IZ*ONE

Un año en el IZ*ONE volvió a levantarse tras la polémica de Mnet. El girlgroup proyecto lanzó su primer álbum de estudio coreano BLOOM*IZ, los mini álbumes Oneiric Diary y One-reeler / Act IV, y el disco japonés de larga duración Twelve. Además, acumuló 25 premios entre los que figuran la presea al mejor grupo femenino de los 2020 MAMA.

¿Cómo votar en los PCA 2020?

Las votaciones se abren el 30 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 6 de enero de 2021 a las 8.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 9 de enero a las 8.00 p. m. a través del Facebook de La República Entretenimiento.

Revisa la parte inferior de la nota para votar.

Solo tienes que abrir previamente tu correo en gmail para que se pueda registrar desde aquí tu voto. (Solo se registrará un voto por correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo.

#PremiosCulturaAsiática2020. También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2020

