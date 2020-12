En cuestión de horas se llevarán a cabo los 2020 SBS Drama Awards y aquí te contamos cómo seguir en vivo la trasmisión online del evento, donde se ha confirmado la presencia del célebre Lee Min Ho.

Este año, Seoul Broadcasting System deslumbró con K-dramas que superaron sus registros históricos personales, muchos de estos consolidados como íconos a nivel internacional.

Claros ejemplos de lo que fue SBS en el 2020 son Alice, la actual sensación The penthouse, Backstreet rookie y The king: Eternal monarch. Este último marcó el esperado regreso de Lee Min Ho a la pantalla chica después de dos años. De esta manera, la pareja principal a cargo del ‘Rey del Hallyu’ y Kim Go Eun robó suspiros y ahora disputa importantes categorías de la premiación.

Kim Go Eun y Lee Min Ho en The king: Eternal monarch. Foto: SBS

Nominados a los 2020 SBS Drama Awards

La ceremonia de SBS consta de 21 categorías, entre estas se encuentran: drama leyenda 12 y mejor pareja, abiertas al público mediante votación en línea, y el codiciado Daesang al mejor drama del año.

2020 SBS Drama Awards - Drama leyenda 12

Sandglass

Trap of youth

Tomato

Ladies of the palace

Rustic period

All in

Lovers in Paris

Deep-rooted tree

I hear your voice

My love from the star

Dr. Romantic

The fiery priest

My love from the star es nominado a los 2020 SBS Drama Awards (categoría: Drama leyenda 12). Foto: SBS

2020 SBS Drama Awards - Mejor pareja

Lee Sung Kyung y Ahn Hyo Seop - Dr. Romantic 2

Kim Hye Soo y Ju Ji Hoon - Hyena

Lee Min Ho y Kim Go Eun - The king: Eternal monarch

Kim Yoo Jung y Ji Chang Wook - Backstreet rookie

Park Eun Bin y Kim Min Jae - Do you like Brahms?

2020 SBS Drama Awards - Daesang

Delayed justice

The penthouse: War in life

Phoenix

Do you like Brahms?

Alice

Backstreet rookie

Mom has an affair

Good casting

The king: Eternal monarch

Nobody knows

Hyena

Dr. Romantic 2

Hot stove league

Horarios de los 2020 SBS Drama Awards

La trasmisión en vivo de los 2020 SBS Drama Awards iniciará a las 9.00 p. m. del jueves 31 de diciembre (KST). Revisa aquí los horarios según tu país.

Perú: 7.00 a.m (31 de diciembre)

Brasil: 9.00 a.m. (31 de diciembre)

Colombia: 7.00 a.m. (31 de diciembre)

Ecuador: 7.00 a.m. (31 de diciembre)

Bolivia: 8.00 a.m. ((31 de diciembre)

México: 6.00 a.m. (31 de diciembre)

Chile: 9.00 a. m. (31 de diciembre)

Venezuela: 8.00 a.m. (31 de diciembre)

Estados Unidos: 8.00 a.m. (31 de diciembre)

Argentina: 9.00 a.m. (31 de diciembre)

España: 1.00 p.m. (31 de diciembre)

Dónde ver gratis los 2020 SBS Drama Awards

La cobertura televisada de la premiación, como su nombre lo indica, será mediante la SBS. Los espectadores también podrán verla por las siguientes plataformas online:

Naver TV

Viki Rakuten

SBS

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.