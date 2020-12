ENHYPEN habla en español durante programa After school club de Arirang

Luego del exitoso lanzamiento de su MV “Let me in (20 cube)”, los siete miembros de ENHYPEN, Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki, fueron los invitados estelares del episodio número 452 de After school club de Arirang, donde mostraron sus talentos ocultos y pasaron un grato momento junto a sus fans.

Hubo varios momentos destacados durante la participación de los idols K-pop en el programa televisivo, entre los que resaltaron las habilidades de Ni-Ki con el globo, los guiños de Jungwon y todos los miembros hablando español.

El maknae de ENHYPEN reveló frente a las cámaras cómo puede realizar una coreografía manteniendo el globo en el aire (sin dejarlo caer al suelo).

Aquí un extracto del video.

En otro momento, el líder de la boyband de K-pop mostró sus habilidades con los guiños múltiples y logró conquistar el corazón de sus ENGENES, nombre oficial de su fanclub.

Pero lo que causó furor en redes sociales, al punto de volver viral el video, fue cuando, en la secuencia Let’s hangout! del programa Afeter school club, participó por videollamada un fanático mexicano, quien no solo dedicó palabras a los miembros de ENHYPEN, también los animó a hablar en español.

Aunque solo fueron dos palabras que dijeron (”Hola” y “Adiós”), los ENGENE de Latinoamérica se mostraron muy felices por este primer acercamiento que tuvieron Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki.

Aquí el video viral.

Asimismo, el fan mexicano decidió preguntarle a Ni-Ki cuál era su plato coreano favorito, pero el artista respondió que era uno japonés: el Taiyaki.

Al elegir una comida japonesa, los presentadores del programa y sus compañeros de ENHYPEN empezaron a reír.

Aparentemente, Ni-Ki solo escuchó “plato favorito” y no “coreano”.

