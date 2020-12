BLACKPINK: fans BLINK piden mejor trato de YG hacia idols con #FREEBLACKPINK

Los fans de BLACKPINK de diversas parte del mundo protestan en redes sociales contra YG Entertainment alegando, una vez más, el mal trato de la etiqueta hacia las superestrellas del K-pop.

En Perú, por ejemplo, #FREEBLACKPINK fue trending topic en Twitter con casi 20.000 comentarios a las 5.00 p. m. ET, mientras la entrada #BlinkPrioritizeMusic escalaba en las tendencias de otras regiones.

BLACKPINK en tendencia tras reclamos del fandom BLINK. Foto: captura Twitter

El objetivo del fandom BLINK es hacer visible la mala gestión de la empresa. Pero ¿qué puntos en concreto aducen?

La cuenta de Twitter @bptendencias, que desde setiembre de este año realiza el seguimiento a las tendencias relacionadas con el conjunto y a cada una de las miembros, sintetiza las motivaciones: “Por el mal trato que BLACKPINK sigue recibiendo de YG, la falta de asistencia a premiaciones, libertad artística y que solo les permitan sacar poca música, así invierten menos en ellas para obtener más ganancias”.

Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé debutaron como BLACKPINK el 8 de agosto del 2016. Foto: YG

BLACKPINK es el girlgroup top del momento; así lo demuestran sus récords en plataformas musicales, el desempeño de sus trabajos en los charts, como Billboard, la recepción positiva del público y de la crítica especializada, el índice de reputación grupal e individual y más.

Sin embargo, llegar hasta donde se encuentran no ha sido fácil pese a lo que se creería por ser artistas de YG, empresa que no necesita introducción para los fanáticos del K-pop.

A cuatro años de su debut, el cuarteto solo cuenta con un material discográfico de larga duración. El célebre The album, lanzado en octubre del 2020, incluyó seis nuevas canciones y dos prelanzamientos, entre estos “How you like that”, su primer tema en casi doce meses de inactividad musical.

Los fanáticos también se muestran disconformes por la falta de libertad artística para las miembros. De momento, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa tienen mínimos créditos en la creación de su música debido a su falta de participación en el proceso (se desconocen las causas).

Además, de todas ellas, solo la rapera principal debutó como solista, mientras los BLINK aún esperan los respectivos lanzamientos de las otras integrantes, incluyendo el prometido solo de Rossie, la vocalista más destacada.

Se menciona también la inasistencia del cuarteto a las premiaciones musicales, pese a su innegable rol en el ámbito del K-pop actual. En recientes actualizaciones volvieron a brillar por su ausencia en uno de los eventos más esperados del año, donde consiguieron cuatro preseas: los 2020 MAMA.

Lo citado pretende resumir algunos puntos a tener en cuenta respecto al reclamo de BLINK; no obstante, lo que habría desencadenado principalmente la nueva queja masiva serían las palabras de un presunto exdirector de YG vertidas en su artículo en el blog de Naver.

Según los fans, estas ponen en evidencia cómo la etiqueta usa el alcance de las idols para conveniencia propia, únicamente: “Durante los últimos cuatro años o más, he tenido una amplia participación y conozco el flujo de acciones más que nadie. Qué pasó y cómo pasó. Si BLACKPINK recupera el precio de sus acciones continuarán saliendo malas noticias (de YG o los artistas)”.

Captura del blog de exdirector de YG, respecto a BLACKPINK. Foto: BLINKSLATINOS / Twitter

