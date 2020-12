BTS: video unboxing de Dicon Korea, versión J-Hope, con el actor Jung Hae In

Su vínculo vuelve a emocionar a los fans. El 25 de diciembre, el canal Deaser de YouTube reveló un video viralizado por retratar al actor Jung Hae In apoyando a su amigo J-Hope a través del unbonxing de la revista Dicon Korean (versión protagonizada por el miembro de BTS).

J-Hope, de BTS, para Dicon Korea. Foto: Dispatch

A inicios de 2019, los famosos coreanos, quienes se desempeñan en distintos rubros del entretenimiento y tienen una diferencia de seis años, sorprendieron cuando se supo sobre su cercanía.

Gracias a la publicación de una trabajadora de Teaurare en Instagram, los fans conocieron que el idol K-pop envió al fanmeeting del intérprete de K-dramas y películas una canasta con hermosos adornos florales.

“Soy el único sin una entrada para la reunión de fans de Hae In-hyung”, versaba el mensaje escrito en la cinta ubicada a la izquierda del presente; mientras que al otro lado, se podía leer “Fighting ♥ BTS (en coreano) Hobi ♥”.

Regalo de J-Hope para Jung Hae In. Foto: captura teurare_flower / Instagram

El 15 de diciembre KST, Dicon Korea, de Dispatch, lanzó el adelanto de lo que sería la participación del BANGTAN rapero, como parte de la colaboración exclusiva de BTS por su décima edición.

Mientras la revista llegó al público el día 18, fue revelado el unboxing realizado por Jung Hae In para celebrar la semana del lanzamiento.

Además de mostrar a ARMY el nutrido contenido del photobook, la estrella de 32 años compartió las photocards y los póster incluidos con el producto. Mira aquí lo que dejó el video subido al canal Deaser.

Actualmente, Jung Hae In graba el melodrama Snowdrop, junto a Jisoo, la ‘diosa visual’ de BLACKPINK. Mientras esperan la producción programada para el 2021, sus admiradores pueden volver a revisar su repertorio televisivo, que destaca con títulos como While you were sleeping y Something in the rain.

