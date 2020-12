BTS en 2020 SBS Gayo Daejun: V conmueve con sorpresa para Suga en show Kpop

El 2020 SBS Gayo Daejun, concierto K-pop de Navidad, llegó a su final con un esperado acto de BTS que incluyó una conmovedora sorpresa preparada por V para Suga.

Como se vino reportando, Yoongi continúa parcialmente inactivo debido a su operación al hombro. Si bien el rapero de 28 años reaccionó de manera positiva a la intervención realizada en noviembre, para su óptima y total recuperación descansa de toda actividad que requiera esfuerzo físico significativo.

Suga se acerca a los dos meses de hiatus debido a una operación en el hombro. Foto: BTS for FILA

El hiatus de Suga incluyó las promociones oficiales de BE, el último álbum de estudio grupal, y todos los conciertos de fin de temporada, entre ellos el recién culminado SBS Gayo Daejun 2020. En este último, aunque no estuvo presente, protagonizó uno de los momentos más emotivos gracias al gesto de Taehyung.

La gala navideña de SBS inició a las 7.30 p. m. KST, y duró un promedio de cuatro horas, tiempo en el que destacados actos como los de Oh My Girl, IZ*ONE, ATEEZ, Stray Kids, TWICE, GOT7, MONSTA X y SEVENTEEN deleitaron con lo mejor de su repertorio actualizado.

Como no podía ser de otra manera, BTS, la boyband más exitosa en la actualidad, se encargó del gran cierre tomando la escena, ambientada con motivos navideños, al ritmo de las performances pregrabadas de sus hits “Black swan”, “Life goes on” y “Dynamite”.

Cuando terminó la trasmisión de sus números, los miembros subieron al set, ubicado en Daegu, la ciudad que vio nacer a V y Suga, para dar el último mensaje a los espectadores.

En ese momento, ‘Tae’ tomó su turno en el micrófono para rememorar al compañero ausente usando, al final, el dialecto (satoori) característico de su lugar de origen.

Taehyung de BTS en 2020 SBS Gayo Daejun. Foto: captura SBS

El vocalista y visual manifestó: “Hola, soy V de BTS (...). Hoy, este lugar es muy especial para mí, ya que estamos en la ciudad natal de Suga y mía, Daegu. Suga estaba decepcionado por no poder estar aquí. Hyung, ¿estás mirando? Mejórate pronto”.

Las palabras del ídolo, quien descuenta los días para su cumpleaños 26, causaron sensación en el fandom ARMY. Asimismo, conmovió a los admiradores que, poco después y vía Weverse, Yoongi respondiera con una afirmación a la pregunta del más joven.

Suga en Weverse tras palabras de V en SBS Gayo Daejun 2020. Foto: defendTH / Twitter

