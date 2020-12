True beauty: productora suspende emisión de episodios 7 y 8

A través de sus redes sociales, tvN anunció que el drama True Beauty suspende la transmisión de sus dos episodios siguientes hasta el 2021. En la publicación, el canal señaló la nueva fecha en la que Eunwoo, Moon Ga Young y Hwang Eun Yop volverán a la pantalla, pero no detallaron los motivos de la postergación.

El 24 de diciembre, en víspera de Navidad, fans se conectaron para ver el capítulo 6 de la historia de Lim Jugyeong, cuyo triángulo amoroso ocupa miles de comentarios en la red. Normalmente, la programación del Kdrama indica que los episodios nuevos se emiten cada miércoles y jueves a las 10.30 p. m. (KST)

Publicación de tvN indicando la nueva fecha de emisión de True Beauty. Foto: captura tvN/Twitter

No obstante, este no será el caso para la última semana de diciembre. Los capítulos que debían salir el 30 y 31 se pasarán para el 6 y 7 de enero del 2021. La hora no tiene cambios.

Este fue el último preview de True beauty, imágenes que se vieron como adelanto al futuro de la serie.

Hasta el cierre de esta nota, tvN no dio razones para la suspensión. Sin embargo, la programación original coincidía con tres eventos importantes en los canales surcoreanos.

De haberse emitido el capítulo 8 en víspera de Año Nuevo, iba a competir directamente con el MBC Gayo Daejejeon, los SBS Drama Awards 2020 y la transmisión del concierto online de Big Hit Entertainment por JTBC.

Por otro lado, no hay alerta sobre las pruebas COVID-19 aplicadas como rutina al equipo técnico de True beauty y otros tres dramas de Studio Dragon. Asimismo, debe precisarse que el diagnóstico del actor Kim Byung Choon reportado el último martes no generó peligro de contagio en el drama. La producción informó que el actor que interpreta al subdirector de la escuela no ha visitado el set de grabación desde el 24 de noviembre.

Kim Byung Choon en True beauty. Foto: captura tvN

