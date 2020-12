Aunque en Corea del Sur no arrasa en audiencia, True beauty se ha convertido en la favorita del público internacional, quienes esperan ansiosos el estreno de sus dos capítulos semanales. Esta semana lanzaron el episodio 5 y 6, y causaron gran furor por los guiños que realizaron a los dramas de Lee Min Ho y Hyun Bin.

En el quinto capítulo dos escenas causaron sensación en el K-drama de tvN entre la audiencia, las cuales inmediatamente se volvieron virales.

El primer extracto fue en el capítulo 5 de True beauty, cuando Moon Ga Young sueña que asiste a una excursión escolar sin usar maquillaje y sus amigos la miran sorprendida, ante esta situación, en medio del bosque, aparece Cha Eun Woo vestido en traje elegante montando un caballo.

Esta escena la relacionaron a Lee Min Ho y su papel de emperador en el drama The king: Eternal monarch. Aquí el extracto.

The king: Eternal monarch

Lee Min Ho y su nuevo 'hermano', el caballo Maximus de The king: Eternal monarch. Foto: SBS

Lee Min Ho en su papel como emperador de The king: Eternal monarch. Foto: SBS

Otro de los momentos épicos que dejó el episodio 5 fue cuando el hermano de Ju Kyung se sube a la motocicleta de Hwang In Yeop y revive las frases dichas por Hyun Bin en Crash Landing on you.

Aquí el video de True beauty.

Aquí la referencia de Crash landing on you

Asimismo, otro de los temas que también estuvieron sonando fue la relación que tiene Cha Eun Woo y Hwang In Yeop, en comparación con la que mostraron , aunque las tramas de ambas producciones son totalmente diferentes.

Mientras tanto, puedes ver nuevos capítulos de True beauty cada miércoles y jueves por tvN (Corea) y Viki (Global) a las 10.30 p. m. (KST).

