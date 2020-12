SUPER JUNIOR se corona ganador de la batalla de boybands de Billboard 2020

Dos meses después de ganar la guerra de fandoms, SUPER JUNIOR se impone en un nuevo concurso de preferencias de Billboard, con el soporte de sus ELF. El 23 de diciembre ET, el legendario grupo coreano logró coronarse campeón en la batalla de boybands 2020 tras vencer en una reñida ronda final a One Direction.

SUPER JUNIOR en 2020 TMA. Foto: The Fact

El sondeo online, organizado por los especialistas musicales, comenzó cinco semanas atrás con 16 aclamados conjuntos de chicos en carrera por el primer lugar. Solo los admiradores, con su voto en la página web, tuvieron el poder para que sus artistas predilectos avanzaran semanalmente en las preliminares.

Es conocido el soporte activo de ELF a los ‘Titanes del K-pop’; sin embargo, llegar hasta la última recta no fue fácil, pues debieron superar en el camino a Aventura, Jonas Brothers, Why Don’t We y CNCO. Mucho más reñida fue la ronda que definió el primer lugar: SUPER JUNIOR versus One Direction.

Si bien la banda británica se encuentra inactiva, continúa en lo alto del ámbito con el apoyo de los fieles Directioners, y así lo demostraron en esta competencia donde oscilaban en el primer lugar hasta que, para el cierre, ELF logró voltear el partido y darle el triunfo definitivo a sus idols.

SUJU se enfrentó a One Direction en la ronda final. Foto: captura Billboard

Tras la victoria en la batalla de boybands de Billboard 2020, los Everlasting Friends tomaron las redes sociales con trending topics posicionados durante horas. En Perú, la entrada #SUPERJUNIOR entró al top 5 de las tendencias.

Mientras tanto, los miembros van sumándose al jolgorio virtual. Yesung, por ejemplo, replicó en su cuenta personal de Twitter la imagen oficial del triunfo, y agradeció a los Everlasting Friends por tamaño regalo, a pocos días de celebrar la Navidad.

El pasado 6 noviembre, SUPER JUNIOR cumplió el 15 aniversario de su debut grupal, y para celebrarlo, concretó un fanmeeting virtual y ha ido presentado nuevos materiales musicales adelantos de lo que será el décimo álbum de estudio especial The renaissance, programado para su publicación en enero del 2021.

Mientras tanto, y en últimas actualizaciones, el mismo 23 de diciembre ET estrenaron el MV animado del nuevo prelanzamiento “Tell me baby”, como agasajo para ELF con motivo de las fiestas navideñas.

