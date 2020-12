El 23 de diciembre, reportes de prensa coreana revelaron que Jinyoung, actor y cantante de GOT7, estaba revisando opciones para su carrera debido a que se acerca el fin de su contrato exclusivo con la agencia JYP.

Como el grupo K-pop debutó en enero del 2014, su relación laboral con la empresa de entretenimiento llega a un punto de inflexión al cumplirse siete años. En este punto, los artistas deben decidir si cambian de agencia o si renuevan con esta, tras adecuar su contrato a sus necesidades actuales.

TV Daily reveló que Jinyoung está evaluando varias opciones y que se reunió con la agencia de actores BH Entertainment para discutir su oferta. Esta empresa, fundada por el reconocido Lee Byung Hun, alberga a figuras coomo Go Soo, Kim Go Eun, Park Bo Young y Han Ji Min.

Sobre este reporte, un representante de BH Entertainment descartó que se haya conversado de un ’contrato exclusivo’, pero el medio coreano reitera que no negaron el encuentro entre ambas partes.

Jinyoung y Jeon So Nee en When my love blooms. Foto: tvN

JYP Entertainment también se pronunció y confirmó que están negociando la posible renovación con el idol de 26 años. “Es cierto que el contrato exclusivo de GOT7 expira alrededor de enero del próximo año. Estamos discutiendo varias posibilidades con los miembros sobre la dirección que tomarán en el futuro”, expresó la agencia a Sports Chosun.

Otra declaración de JYP a Xsportnews indica que todavía conversan con Jinyoung sobre su contrato “desde varios ángulos”.

El acercamiento a una empresa enfocada en el manejo de actores no resulta extraño, ya que Jinyoung lleva esta faceta artística sin descuidar su rol de cantante. Debutó en el drama Dream High 2 (2012) y luego apareció en Mi amada Eun Dong, La leyenda del mar azul, protagonizó He is Psycometric y en el 2020 tuvo una participación destacada en When my love Blooms.

En el plano musical, GOT7 presentó su más reciente comeback Breath of love: Last piece el 30 de noviembre. Además, en la primera semana de diciembre deleitaron a sus fans con su performance en los Mnet Asian Music Awards.

