Song Hye Kyo ha compartido un emocionante adelanto de sus aspiraciones. El 23 de diciembre, W Korea reveló la entrevista y sesión fotográfica exclusiva de la estrella coreana, donde muestra su radical cambio de look y afirma su deseo de trabajar en una próxima comedia romántica.

La actriz debutó en el rubro en 1995 con Happy morning, pero saltó a la fama internacional cuando, en 2000, protagonizó Otoño en mi corazón, uno de los melodramas impronta de Corea del Sur más icónicos de todos los tiempos.

Ahora, con un total de 20 series televisivas, a sus 40 años es más reconocida por estelarizar producciones que tocan las fibras más sensibles de los espectadores, como sus últimos títulos That winter, the wind blows (2013), Descendants of the sun (2016) y Encounter (2018-2019).

Sin embargo, un drama que marca la diferencia en su repertorio es Full house, comedia romántica que protagonizó junto a la leyenda del K-pop Rain. Lamentablemente, esta recordada producción, que data del 2004, es su último trabajo del género, en el ámbito de la pantalla chica.

Consciente del tiempo que ha pasado desde entonces, y consultada por W Korea, Song Hye Kyo declaró: “Quiero actuar en una comedia romántica”.

“Quiero probar algo divertido y entretenido, pero todavía no he encontrado un proyecto. Cuando actué en Full house, era joven, pero era un poco tímida. Ahora que soy mayor, creo que puedo hacer un mejor trabajo del que hice entonces”, explayó rememorando su paso por el K-drama que figura entre lo mejor del género.

En la entrevista también afirmó que continúa revisando guiones con el objetivo de “hacer un proyecto sin lugar a duda en el 2021″. Por lo tanto, será cuestión de poco tiempo para que la aclamada estrella coreana anuncie su anticipado regreso a la televisión.

