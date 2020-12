Netflix se ha convertido en un gran aliado para los amantes de dramas coreanos en casi todo el mundo. Cada año entran al catálogo numerosos K-dramas, completos o estrenados en tiempo real, para su disfrute en alta definición y con subtítulos profesionales.

Este 2020, en particular, el servicio enganchó al público con novedosos títulos de comedia, romance, acción y suspenso; pero solo 10 de ellos lograron entrar al top de lo más visto a escala global.

Dramas y películas coreanas que ingresaron al catálogo de Netflix en diciembre. Foto: composición La República / Netflix / SBS / tvN

Presentamos cuáles son estas producciones dramáticas, según los más recientes datos arrojados por Fixpatrol, portal que analiza el consumo de contenido en 83 países y más de 200 plataformas.

5. Crash landing on you

Crash landing on you fue el quinto drama coreano más visto en Netflix en 2020, tomó el lugar 57 en el ranking de programas televisivos de la plataforma y es el tercer K-drama mejor calificado en la historia de la señal privada coreana.

Protagonizada por la querida pareja de actores Hyun Bin y Son Ye Jin, retrata el encuentro entre una millonaria heredera surcoreana y un soldado norcoreano que le salva la vida.

Aterrizaje de emergencia en tu corazón, por su título para Latinoamérica, fue emitido del 14 de diciembre del 2019 al 16 de febrero del 2020.

4. Record of youth

Record of youth fue estrenado el 7 de setiembre en medio de las expectativas por ser el último drama de Park Bo Gum antes de ingresar al servicio militar y su primer trabajo junto a la aclamada Park So Dam.

Retrata las vidas de tres jóvenes nuevos en sus profesiones que están decididos a cumplir sus metas manteniéndose fieles a sus ideales. Además de ocupar el cuarto lugar en el listado de K-dramas, se ubicó en el puesto 47 en los programas televisivos en general de Netflix.

3. The king: Eternal monarch (SBS)

Aunque fue bastante criticado en Corea del Sur, The king: Eternal monarch logró éxito internacional con su emisión en Netflix, sitio donde también ha tomado el puesto 35 del top 100 de programas televisivos generales más vistos del año.

Estrenado el 17 de abril del 2020 y con el protagónico de las estrellas Lee Min Ho y Kim Go Eun, presenta la historia de un monarca que atraviesa un portal hasta un mundo paralelo moderno para resolver un misterio que lo atormenta desde hace muchos años atrás.

2. Start up (tvN)

Culminó su emisión el 6 de diciembre del 2020, pero logró ubicarse en el segundo lugar del listado y en el puesto 35 del top 100 de programas televisivos en general.

Protagonizado por Bae Suzy y Nam Joo Hyuk, y con la participación de Kim Seon Ho y Kang Han Na completando el casting principal, Start up narra la historia de una joven que busca triunfar en el competitivo mundo de los negocios siguiendo sus propios sueños y realizando el de su difunto padre.

1. It’s okay to not be okay

Tras su estreno el 20 de junio del 2020, It’s okay to not be okay se convirtió en una de las producciones surcoreanas mejor valoradas por la comunidad en línea y los expertos.

Protagonizada por Seo Ye Ji y Kim Seo Hyun, este drama de romance y suspenso psicológico sigue el singular encuentro entre una autora de libros infantiles con trastorno de personalidad y un cuidador de un psiquiátrico que trata de llevar un vida tranquila mientras se esfuerza por cuidar a su hermano mayor autista.

¿Qué dramas completan el top 10?

6. Hospital playlist (puesto 68 en el top 100 de programas televisivos en general).

7. Was it love? (puesto 71 en el top 100 de programas televisivos en general).

8. Mystic pop-up bar (puesto 86 en el top 100 de programas televisivos en general).

9. Stranger 2 (puesto 95 en el top 100 de programas televisivos en general).

10. The world of the married (puesto 99 en el top 100 de programas televisivos en general).

The world of the married cuenta la historia de una pareja que creía en el amor pero termina cayendo en la traición. Foto: jTBC

