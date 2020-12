Lee Dong Wook y Suzy: los mejores actores según Korea First Brand Awards 2021

El público coreano respaldó a Lee Dong Wook y Suzy, flamantes ganadores de las categorías mejor actor y mejor actriz en los 2021 Korea First Brand Awards. Junto con ellos, se reconoció el impacto de personajes de la actuación que destacaron este año.

El 22 de diciembre, el Korean Consumer Forum reveló el resultado de su encuesta anual que califica a las marcas más importantes del país que conservan su potencial para el 2021. Esta vez participaron 240.000 personas con su opinión en las categorías artísticas (K-dramas, variedades y K-pop).

Lee Dong Wook, que protagonizó Tale of the nine tailed junto a Jo Bo Ah, se impuso como el mejor actor de la temporada. Por su parte, Bae Suzy destacó como mejor actriz por su performance en Start up, otro Kdrama que tuvo gran alcance y comentarios en redes sociales. Como anécdota, los internautas recordaron que ambas estrellas tuvieron una breve relación en el 2018 y, actualmente, sus carreras profesionales continúan cuesta arriba.

Jo Bo Ah y Lee Dong Wook, pareja principal de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Nam Joo Hyuk y Suzy en el drama Start Up. Foto: tvN

En cuanto a talentos en ascenso, el galardón fue para Han So Hee (antagonista de The world of the married) y Ahn Bo Hyun (antagonista de Itaewon Class).

Lee Do Hyun, intérprete estelar de 18 Again, se coronó como el mejor actor rookie. En paralelo, Kim Da Mi de Itaewon Class fue nombrada mejor actriz rookie.

Lee Do Hyun protagoniza la adaptación coreana de '17 otra vez'. Foto: JTBC

Kim Da Mi es una actriz surcoreana, nacida el 9 de abril de 1995. Foto: JTBC

Para los idols que incursionaron en la actuación, el 2021 Korea First Brand Awards seleccionó a Bona de WSJN por su aparición en Homemade Love Story y a Park Ji Hoon por Love revolution.

Lista de ganadores 2021 Korea First Brand Awards

TV/ Variety

Estrella de variety femenina: Jang Do Yeon

Estrella de variety masculina: Yoo Jae Suk

Programa de variedades (hogar): MBC’s “Where Is My Home”

Variety en web: Nego King

Programa de variedades (cocina): SBS’s “Delicious Rendezvous”

Estrella de variety, Idol femenina: Hwasa de MAMAMOO

Estrella de variety, Idol masculino: Eunkwang de BTOB

Observation Variety Program: “On & Off”

TV/ Kdrama

Mejor actriz: Suzy

Mejor actor: Lee Dong Wook

Mejor actriz novata: Kim Da Mi

Mejor actor novato: Lee Do Hyun

Mejor actriz en ascenso: Han So Hee

Mejor actor ascendente: Ahn Bo Hyun

Mejor idol-actriz: Bona de WJSN

Mejor idol-actor: Park Ji Hoon

Han So Hee, actriz de The world of the married. Foto: composición/JTBC

