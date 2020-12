La crítica y los fans que siguen a Hyun Bin probablemente coincidan en que Mi adorable Sam Soon y Secret garden son algunos de sus dramas mejor valorados, además de Crash landing on you. No obstante, la estrella parece no compartir dicha idea.

En una reciente entrevista para la revista de estilo de vida Esquire Korea, el galardonado actor coreano de 38 años confesó sentir vergüenza cuando ve su interpretación en trabajos televisivos que datan de años anteriores.

Hyun Bin en sesión para Esquire Korea, Foto: Esquire Korea

Kim Tae Pyung (nombre real) debutó en el ámbito en 2002 con la película Shower. Al año siguiente, se aventuró en la pantalla chica con Bobdyguard, captando la atención por su presencia escénica.

Sin embargo, su primer gran éxito local e internacional llegó en 2005, cuando dio vida al millonario Hyun Jin Heon en Mi adorable Sam Soon (MBC), su segundo drama protagónico. En adelante, continuó estelarizando sonadas producciones como Secret garden (SBS, 2010), Worlds within (KBS2, 2008) y Memories of the Alhambra (tvN, 2018).

Crash landing on you, el más reciente trabajo de su repertorio, y en la entrevista con Esquire Korea, Hyun Bin compartió pensamientos la sonada serie. Emitida de diciembre del 2019 a febrero del 2020, la producción de tvN arrasó en la temporada y continúa en el top de popularidad. Incluso, es considerado uno de los mejores K-dramas de los últimos tiempos.

“Tenía muchas preocupaciones en ese momento. En realidad, dado que grabar ese drama fue bastante difícil, hubo momentos en los que quise avanzar en el tiempo”, señaló.

Además, mencionó una singular similitud que tiene con el personaje que interpretó, un soldado norcoreano que se enamora de una millonaria surcoreana (Son Ye Jin) y de los juegos de computadora. “Al igual que Ri Jung Hyuk, cuando algo me interesa, me lanzo a ello de todo corazón”, continuó.

Al revisar su pasado, el también modelo reveló sentir vergüenza cuando mira sus trabajos anteriores, conforme cita el medio Soompi.

No obstante, la confesión llegó acompañada de una reflexión personal que explica su punto de vista: “He cambiado mucho desde entonces. Tengo pensamientos diferentes, una forma diferente de expresarme y mi perspectiva al mirar escenas también ha cambiado. Aunque mi actuación era vergonzosa y me veía inmaduro, por otro lado creo que esos roles eran algo que solo podía hacer en ese momento”, concluyó sobre el tema.

La colaboración de Hyun Bin para Esquire Korea llegó acompañada con múltiples nuevas imágenes como parte de la respectiva sesión fotográfica. Aquí, una colección de las mejores tomas.

Hyun Bin en sesión para Esquire Korea, Foto: Esquire Korea

Hyun Bin en sesión para Esquire Korea. Foto: Esquire Korea

Hyun Bin en sesión para Esquire Korea, Foto: Esquire Korea

Hyun Bin en sesión para Esquire Korea, Foto: Esquire Korea

Hyun Bin en sesión para Esquire Korea, Foto: Esquire Korea

