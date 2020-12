RM, de BTS, y Henry Lau son nombrados patrocinadores de las artes coreanas

El 21 de diciembre (KST), el Consejo de Artes de Corea del Sur anunció que RM, de BTS, y Henry Lau fueron elegidos patrocinadores de las artes del país por su gran contribución al referido campo.

RM, BTS, HENRY LAU

Como cada año desde el 2012, la organización reconoció a las personas y empresas cuyas iniciativas tuvieron un impacto positivo en materia del rubro nacional a través de la ceremonia Art Sponsor of the Year Awards.

Un total de seis compañías y cuatro ciudadanos fueron considerados para las siete categorías sometidas al juicio de expertos este año. RM y Henry consistieron en las únicas estrellas del pop presentes entre los ganadores en el rubro de donantes individuales.

RM, BTS, HENRY LAU

Respecto al líder de BTS, la banda de chicos más famosa actualmente, resaltaron sus recientes actos como el aporte de 100 millones de wones (90.400 dólares americanos, aproximadamente) al Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo.

Como se reportó, la acción concretada en setiembre de este año permitió la producción de libros de artes agotados y su posterior entrega a más de 400 lugares en todo Corea del Sur.

Además, se sabe que la pasión de Kim Namjoon (nombre real) por el oficio ha inspirado a miles de fans ARMY de diversas partes del mundo.

Por otro lado, desde marzo, Henry Lau usó un innovador método para descubrir prodigios musicales a través de su canal en YouTube Henry Together.

Además, el exmiembro de SUPER JUNIOR M y actual solista apoya las causas de los talentos más jóvenes como embajador honorario de Orchestra of Dream.

Sobre el nombramiento, el multitalentoso canadiense de 31 años declaró mediante un video pregrabado y emitido en la ceremonia: “Es un gran honor. Me siento muy agradecido. (...) Todos saben que ahora es difícil. Y debido a la COVID-19, los artistas y músicos no pueden subir al escenario y actuar. Y si pintan cuadros, no podrán exhibir, pero desearía que todos tuvieran una mente positiva. Es muy difícil, pero estoy trabajando duro para tener una mente positiva. Trabajemos todos juntos duro. Estoy animando a todos. Fighting”.

RM, BTS, HENRY LAU

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.