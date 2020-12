Famosos Kdramas con finales más decepcionantes para los fans, según Reddit

El rubro de los Kdramas ha tomado por asalto las preferencias de los amantes de producciones seriales asiáticas con producciones que logran mayor alcance y popularidad cada año. Sin embargo, no todos logran convencer al público con el cierre de la historia a pesar de haber ganado renombre internacional durante la trasmisión.

En este artículo, conoce qué dramas coreanos terminaron decepcionando a los espectadores por su final en el que faltó, sobró algo o simplemente no fue lo que la mayoría deseaba. Cabe resaltar que el listado responde a datos recogidos por Koreaboo de Reddit, una plataforma social masiva que permite apreciar la mirada de la comunidad online.

5. City hunter

Durante su emisión se convirtió en un gran éxito mientras mostraba un nuevo rostro de Lee Min Ho, el actor principal que ya había ganado fama tras ser el galán del romance Boys over flowers. No obstante, tuvo un cierre plano con la muerte innecesaria de un personaje y sin el esperado desarrollo de la pareja que conformaba con Park Min Young.

Respecto a este último punto, aunque la serie era principalmente de acción, el propio protagonista en algún momento llegó a lamentar que la historia de amor de su personaje haya quedado incompleta.

4. Moon lovers: Scarlet heart Ryeo

Ninguna lista de finales decepcionantes de dramas asiáticos, en general, puede estar completa sin Moon lovers: Scarlet heart Ryeo, una superproducción histórica coreana de indiscutible calidad desde el inicio hasta la última escena, pero con un doloroso destino último de personajes claves donde se hace presente la muerte.

3. Missing 9

Tras superar numerosos problemas técnicos previo a la emisión, Missing 9 fue amado en el camino por la historia y la presencia de destacadas figuras, entre ellas Chanyeol de EXO. Sin embargo, hacia el final se estrelló con la opinión contrariada de los espectadores por vacíos como el destino último del villano.

2. Cheese in the trap

Basar su trama en un popular webtoon y tener como figura principal a Kim Go Eun, la actriz revelación del momento no siempre es garantía de éxito. Prueba de ello es Cheese in the trap, un drama valorado negativamente por no hacerle justicia a la historieta digital original, en especial, desde la segunda mitad hasta el final que dejó más dudas que resoluciones sobre la decisión de la protagonista.

1. W: Two worlds

Los elementos que hicieron a W: Two worlds, como el uso de mundos paralelos como temática y la presencia de Lee Jong Suk y Han Hyo Joo, llevaron a que se convierta en una de las series televisivas coreanas más creativas de la temporada 2016.

Lamentablemente, la producción desencantó con su tibio desenlace que no estuvo a la altura del asombroso espectáculo previo y dejó un sinsabor por el destino de la protagonista y el poco desarrollo de las historias de otros personajes claves.

