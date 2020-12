El 2020 se despide dejando a su paso la introducción de numerosos idols al K-pop. De ellos, los siete actos masculinos más resaltantes fueron clasificados por veintidós representantes de Big Hit, SM, JYP, YG y otras agencias del rubro musical, como parte del sondeo de fin de año organizado por News1.

Así es cómo quedó el ranking de los mejores rookies varones del 2020, según los resultados del medio coreano publicados recientemente.

4. P1Harmony (empate)

Debut de P1Harmony: 28 de octubre

Agencia de P1Harmony: FNC Entertainment

Captaron la atención desde el inicio por sus innovadores productos de promoción, entre los que figura su propio largometraje distópico P1H: a new world begins.

Su primer miniálbum Disharmony: stand out vendió 22.400 copias y el MV de “Siren” tiene más de 11 millones de views en YouTube, conforme a los datos más actuales.

4. MCND (empate)

Debut de MCND: 27 de febrero

Agencia de MCND: TOP Media

Antes del debut grupal, varios miembros de MCND ganaron atención por su desempeño en programas de supervivencia como The fan y Under 19.

Actualmente han lanzado dos miniálbumes conjuntos de amplia distribución. Earth age, el más reciente, registra alrededor de 25 mil copias vendidas en Hanteo.

3. DRIPPIN (empate)

Debut de DRIPPIN: 28 de octubre

Agencia de DRIPPIN: Woollim Entertainment

A casi dos meses de su lanzamiento, Boyager, el primer miniálbum de DRIPPIN, ha vendido casi 44.200 copias, conforme a los datos de Hanteo, y alcanzado el primer lugar en la lista de álbumes de iTunes en varias regiones.

Además, “Nostalgia”, el MV promocional del grupo, acumula más de 10 millones de reproducciones totales en YouTube.

3. Lim Young Woong (empate)

Si bien Lim Young Woong debutó en el 2016 y canta mayormente trot, ingresó al ranking como figura novata de la música contemporánea en respuesta a su salto definitivo a la fama este 2020, tras su participación en el programa musical Mr. Trot.

Su más reciente sencillo, “Hate you”, le hizo merecedor a un premio de Genie Music y a la categoría del género de su especialidad en los 2020 Melon Music Awards.

2. ENHYPEN

Debut de ENHYPEN: 30 de noviembre

Agencia de ENHYPEN: BELIFT LAB Incorporations

La sólida base de fans que el grupo ganó antes de su debut oficial durante el programa de supervivencia I-LAND aseguró su éxito en esta etapa inicial.

Según datos de Hanteo, su primer miniálbum Border: day one vendió más de 307.400 copias a la fecha. Mientras tanto, el MV del tema promocional “Given-taken” acumula más de 20 millones de reproducciones y ostenta el actual récord de video musical debut de un grupo de chicos del 2020 más visto en las primeras 24 horas.

1. TREASURE (empate)

Debut de TREASURE: 7 de agosto

Agencia de TREASURE: YG Entertainment

Desde su introducción a la escena con el miniálbum The first step: chapter one, TREASURE ha vendido más de 190 mil copias y se ha convertido en el primer grupo novato de chicos en recibir el certificado Initial chodong del listado Hanteo porque más de 100 mil unidades fueron adquiridas en la primera semana.

El video musical de su canción principal, “Boy”, supera las 56 millones de vistas desde la publicación simultánea al debut, y cada uno de sus álbumes sencillos más recientes, The first step: chapter two y The first step: chapter three, se acercan a las 190 mil unidades vendidas.

1. CRAVITY (empate)

Debut de CRAVITY: 14 de abril

Agencia de CRAVITY: Starship Entertainment

Durante su temporada debut, CRAVITY logró romper el récord de ventas de la primera semana para las boybands novatas del K-pop del 2020 con su primer miniálbum Season 1 Hideout: remember who we are. A la fecha, se han adquirido más de 91.000 copias del disco, según Hanteo, y el MV de su primer tema promocional, “Breal the rules”, sobrepasa los 13 millones de reproducciones en YouTube.

Por otro lado, Season 2. Hideout: the new day we step into, su segundo miniálbum, ha vendido más de 122.900 unidades y el MV del sencillo “Flame” registra más de 14 millones de vistas.

