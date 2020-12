Heechul y más artistas causan furor por curiosos cubrebocas en premiación de SBS

El 19 de diciembre se realizó el 2020 SBS Entertainment Awards y la peculiar organización del mismo se robó el show. Fotografías y videos de Heechul (SUPER JUNIOR), Eun Woo (ASTRO) y demás figuras de televisión sorprendieron a los internautas por las mascarillas que vistieron frente a cámaras.

Tal como existen las premiaciones de K-pop de fin de año, este evento reconoce a las mejores personalidades televisivas de los programas de entretenimiento de SBS. Entre los invitados figuran desde experimentados comediantes, hasta actores y idols que lograron dominar el arte de los shows de variedades.

Este 2020, la ceremonia adoptó varias medidas de prevención contra el coronavirus. No hubo público general en el teatro y los organizadores entregaron mascarillas personalizadas a los artistas.

Cada cubrebocas fue diseñado con el rostro de los invitados para que los televidentes no tengan problema en identificarlos. Ello le agregó el toque de humor a la noche, pues no hubo internauta que contuviera la risa al ver el resultado final.

Este video de Heechul se volvió viral en línea con más de 50.000 reproducciones.

Cha Eun Woo, protagonista de True beauty y parte del programa Master in the house, fue MC de la premiación. Su visual no lo exceptuó de lucir una imagen jocosa al momento de usar el cubrebocas.

Cha Eun Woo en 2020 SBS Entertainment Awards. Foto: SBS

Aquí más fotografías del elenco de Running Man, el ‘MC de la nación’ Yoo Jae Sook, comediantes como Park Na Rae, entre otros asistentes.

Lee Kwang Soo de Running Man en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Mesa de Running Man en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Cubrebocas se robaron el show en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Cubrebocas se robaron el show en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Cubrebocas se robaron el show en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Park Na Rae en los SBS Entertainment Awards. Foto: SBS

Elenco de Master in the house en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Cubrebocas se robaron el show en los SBS Entertainment Awards. Foto: capturas SBS

Como se ve en las imágenes, otra medida que tomaron fue agrupar a los invitados en mesas según el programa de variedades al que pertenecen. Cada una de ellas estuvo separada por divisiones de acrílico.

Eso no fue todo. Al momento de entregar los premios, los organizadores mostraron su “estricto compromiso” con la distancia social de dos metros. Tenían una persona encargada de rociar alcohol al trofeo antes de que fuese colocado en una especie de bastón largo para alcanzarlo a los ganadores.

SBS Entertainment Awards causa sensación por su prevención contra la COVID-19. Foto: SBS

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.