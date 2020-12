BTS revive primer win con “I need U” en actuación para KBS Gayo Daechukje

La actuación de BTS era uno de los momentos más esperados del 2020 KBS Song Festival (Gayo Daechukje en coreano). La boyband se presentó para cerrar el evento, pero tenían entre manos una sorpresa emotiva para sus fans.

La frase “el pasado me hizo quien soy en el presente” del VCR intro dio paso a recordar que hace cinco años, en el programa Music Bank de KBS, los siete artistas obtuvieron una de sus primeras victorias en shows musicales. La canción “I need U” del álbum The most beautiful moment in life Pt1 se convirtió en un hito en la carrera de BTS.

Dentro del K-pop, los ‘wins’ en los programas de música semanal significan el despegue de un grupo dentro de la industria. Después de su debut, Bangtan tardó dos años en conseguirlo.

A modo de homenaje, BTS eligió volver a interpretar este tema en el 2020 (su mejor era en cuanto a logros musicales) y vistieron atuendos similares al día en que recibieron el trofeo de Music Bank.

BTS con el premio de KBS Music Bank en el 2015. Foto: Big Hit

En redes sociales, la cuenta oficial de BTS retuiteó su propia publicación que data del 8 de mayo del 2015 en la que celebraba el primer win de la boyband. Por su parte, ARMY comparó con orgullo el antes y después de los idols.

“¡Cómo quieren que continúe con mi vida, si estoy viendo un video de Jungkook de 19 años y de 24 años cantando ‘I need U’”, expresó una usuaria.

yoongi 2015 cuando ganó su primer win con i need u;



"no olvidaré lo que se sintió recibir este trofeo hoy, y trabajaré duro en el futuro. muchas gracias, no se que más decir, lo siento, te amo y ¡¡Gracias de nuevo!!

– SUGA"



ESTOY LLORANDO MUCHO, ESTOY ORGULLOSA DE TI MIN YOONGI — ᴮᴱ Ximena⁷ (@Nygmahopee) December 18, 2020

“Recuerdo que cuando salió ‘I need U’ la meta era lograr 1M de views en las primeras 24 horas, han pasado ya 5 años desde esa fecha y solo puedo decir que cada día me siento mas orgullosa de @BTS_twt”, comentó otro fan.

La performance de “I need U” fue solo el inicio del segmento de BTS en el Gayo Daechukje. Le siguieron las canciones “Dynamite” y “Life goes on”. Todos ellos completaron la temática de ser primeras veces en la carrera de Bangtan.

“I need U”, el primer win ya explicado líneas arriba.

“Dynamite”, el primer #1 en la lista Billboard Hot 100 para BTS.

“Life goes on”, el primer #1 en la lista Billboard Hot 100 para una canción en idioma coreano.

