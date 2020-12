Destruction: Park Bo Young y Seo In Guk protagonizarán próximo K-drama de tvN

Park Bo Young y Seo In Guk concretarán un romance fatal de la ficción. El 18 de diciembre KST, los medios coreanos confirmaron que los actores fueron elegidos para el protagónico de One day, destruction stepped inside my front door, próxima serie de tvN que ya comienza a llamar la atención por su trama y elenco de lujo.

¿De qué trata Destruction?

Dirigida por Kwon Young Il, Destruction (por su nombre abreviado) retrata la historia de una mujer que realiza un peligroso pacto con la fuerza de la devastación, personificada en el plano terrenal como un hombre.

Tak Dong Kyung es una editora de novelas web que lleva una vida normal hasta que un día pone en juego el amor, su destino y su propia vida al firmar un inesperado contrato con Destruction, el ser que encarna el poder de la desolación del mundo.

Park Bo Young y Seo In Guk protagonizarán Destruction. Foto: composición La República / BH / Story J Company

Actores de Destruction

Park Bo Young será Tak Dong Kyung, la mujer que asume el peligroso juego con el ente. Anteriormente, la estrella de 30 años brilló en el protagónico de Abyss, Oh my ghost y Strong woman Do Bong Soon.

Seo In Guk será Destruction, ser que esconde un pasado terrible. Como dato curioso, el actor que saltó a la fama con Reply 1997 ha realizado cameos en Abyss y Oh my ghost, los citados K-drama de su coestrella en esta nueva producción.

Completan el reparto principal Lee Soo Hyuk, en el papel del jefe editorial Cha Joo Ik; Kang Tae Oh, como su compañero de cuarto Lee Hyun Kyu, quien también es dueño de un café; y Shin Do Hyun como Na Ji Na, una novelista web que se interpone entre los dos amigos.

Estreno de Destruction

Destruction o Un día, la destrucción entró por la puerta de mi casa (por la traducción de su título provisional completo) llegará a las pantallas de tvN durante la primera mitad del 2021. De momento, no se confirma su trasmisión por Netflix, Viki u otras plataformas populares entre los fans de K-dramas.

Los actores Park Bo Young y Seo In Guk son las figuras principales de Destruction, próximo K-drama de tvN. Foto: composición La República / BH / Story J Company

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.