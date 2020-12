Park Bo Gum y Kim Hee Ae son los actores de K-dramas más notables del 2020

En una nueva edición del sondeo de fin de año de Korea Gallup, los coreanos han elegido a los actores de K-dramas que tuvieron mayor impacto en el 2020.

Desde el 2007, la empresa de investigación más importante de Corea del Sur encuesta a un nicho determinado de la población del país para determinar la popularidad de las figuras locales activas en rubros como el cine, la televisión, el deporte y más. Para la presente edición, participaron 1.700 personas mayores de 13 años a lo largo del área continental, del 5 al 29 de noviembre.

El resultado de la categoría para estrellas de K-dramas declara como ganadora del primer lugar a Kim Hee Ae, actriz de 53 años y figura principal del melodrama que impuso un récord histórico de audiencia vía señal privada tras su final emitido en mayo: The world of the married.

Kim Hee Ae en The world of the married. Foto: jTBC

En segundo lugar fue para Park Bo Gum, quien logra entrar en el top 10 por quinta edición consecutiva desde su salto a la fama con Reply 1988 (2016). Actualmente, el intérprete de 28 años realiza su servicio militar, deber que inició una semana antes del estreno de Record of youth, su más reciente éxito televisivo.

Mira en este listado quiénes son los 10 actores coreanos de dramas más notables del 2020 y cuáles fueron sus respectivas calificaciones.

10. Gong Hyo Jin

Puntaje: 3%

9. Gong Yoo

Puntaje: 3.2% (empate)

8. Cha Hwa Yeon

Puntaje: 3.2% (empate)

7. Jeon In Hwa

Puntaje: 4.1%

6. Suzy

Puntaje: 4.3%

5. Son Ye Jin

Puntaje: 4.6%

4. Park Seo Joon

Puntaje: 5.9%

3. Hyun Bin

Puntaje: 6.5%

2. Park Bo Gum

Puntaje: 7.6%

1. Kim Hee Ae

Puntaje: 9.4%

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.