BTS: 10 performances más sincronizadas, según algoritmo informático

Gracias al uso de la ciencia, ahora los ARMY pueden conocer cuáles son las performances más sincronizadas de BTS, grupo superestrella reconocido como una de las 10 boybands Kpop con mayor armonía en la ejecución de sus coreografías.

Recientemente, el famoso youtuber techie_ray elaboró el listado definitivo de los mejores actos en los que los siete famosos coreanos fueron “uno solo” en escena, conforme al porcentaje por sincronía que arrojó un algoritmo informático creado con el uso de la Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático.

En este artículo, mira el top 10.

10. “Boy in luv”

Porcentaje de sincronización: 89.94%

Además de ser una de las más sincronizadas de BTS, “Boy with luv”, poderosa coreografía del 2014, figura entre las preferencias de artistas más jóvenes como THE BOYZ y Rocket Punch.

9. “Fire”

Porcentaje de sincronización: 90.59%

Cuando “Fire” fue lanzado en 2016, el periodista especializado en K- pop Jeff Benjamin elogió la coreografía catalogándola como la mejor performance de BTS hasta ese entonces.

8. “Run”

Porcentaje de sincronización: 91.09%

“Run”, octavo lugar del listado de performances más sincronizadas de BTS, ganó el premio al Mejor baile de los 2015 Melon Music Awards.

7. “I need u”

Porcentaje de sincronización: 91.92%

Con un inicio lento, pero enérgico desde el minuto 0:48 hasta el final, “I need u” toma el séptimo lugar en el listado. La canción fue lanzada el 2015 como parte del tercer EP del grupo, The most beautiful moment in life, part 1.

6. “No more dream”

Porcentaje de sincronización: 92.03%

Ocupando la posición seis en el ranking de performances más sincronizadas del grupo, “No more dream”, el tema debut de BTS, demuestra el talento y la armonía de los miembros en escena desde el inicio de su carrera.

5. “We are bulletproof pt. 2”

Porcentaje de sincronización: 92.52%

“We are bulletproof pt. 2” es otra coreografía del 2013, primer año de la carrera del septeto. En aquel entonces, gracias a bailes como el citado y “No more dream”, el grupo comenzó a destacarse en el K-pop por sus poderosos pasos que combinaban el estilo de los idols y del hip hop.

4. “No”

Porcentaje de sincronización: 93.24%

“No”, coreografía rica en movimientos complejos, es una muestra más de la armonía que BTS ostenta en la ejecución de sus performances desde su año debut.

3. “Danger”

Porcentaje de sincronización: 94.45%

Considerados por muchos ARMY como la coreografía más impresionante de los BANGTAN BOYS. “Danger” fue publicado en 2014, dentro del primer álbum de estudio del grupo, DARK&WILD.

2. Performance de 2013 SBS Music Awards

Porcentaje de sincronización: 95.95%

Actuación especial del grupo para los SBS Music Awards del 2013. Compartimos aquí la práctica y la ejecución final del número que destaca no solo por la armonía de los miembros, sino por el acompañamiento preciso del cuerpo de bailarines.

1. “Concept trailer”

Porcentaje de sincronización: 96.02%

Tres meses después de debutar, el ahora primer acto Kpop nominado al Grammy lanzó la práctica de baile de su tráiler conceptual, video que se coloca en la cima del listado de performances más ejecutadas con un porcentaje de 96.02%.

