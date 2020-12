Este año que culmina, The king: Eternal monarch se convirtió en el K-drama más popular a nivel internacional, conforme una reciente encuesta de King Choice. ¿Fue también el más famoso en Corea del Sur, país de su producción?

Gracias al más reciente ranking de Naver, llamado el ‘Google coreano’, sobre los más buscado en el servidor durante el 2020, ahora los fans pueden conocer qué series televisivas dominaron las preferencias de los espectadores del país asiático.

K-dramas más buscados en Naver durante el 2020

5. Once again

La crisis que una pareja de médicos, interpretados por Lee Min Jung y Lee Sang Yeob, enfrenta en su matrimonio y en su círculo familiar también demostró su popularidad con el índice de audiencia de 37% que alcanzó a nivel nacional por cable.

4. Hospital playlist

El mejor drama del 2020, según los especialistas, toma un destacado lugar en ranking de búsquedas de Naver.

Emitido de marzo a mayo de 2020 y con una segunda temporada en camino para el próximo año, retrata las vivencias de cinco médicos de un mismo hospital que son amigos incondicionales desde sus días como universitarios.

3. Crash landing on you

Uno de los nombres más sonados a nivel internacional fue Crash landing on you, romance protagonizado por Hyun Bin y Son Ye Jin que narra el encuentro entre un oficial del Ejército de Corea del Norte y una chaebol (heredera multimillonaria) surcoreana.

Además de conseguir la tercera posición en el listado de Naver, es el tercer drama históricamente más visto en la señal privada del país.

2. Itaewon class

Itaewon class fue uno de los grandes aciertos de JTBC para este año. Emitido de enero a marzo e instaurado como el séptimo drama mejor calificado por cable, retrató la lucha del exconvicto Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) por expandir su bar en una franquicia de renombre.

1. The world of the married

No es de sorprender la posición de The world of the married en el listado, ya que su emisión causó tal sensación en Corea del Sur que se convirtió en el drama más visto de todos los tiempos vía cable.

Trasmitido de marzo a mayo del 2020, cuenta la historia de Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), una exitosa mujer que busca venganza luego de descubrir la infidelidad de su esposo y la complicidad de sus amigos.

