BTS: revelan video teaser de Jungkook para la revista Dicon de Dispatch

[2020.12.14] ‘JEON JUNGKOOK’ 'jungkook' are currently trending Worldwide and in 56 countries.



정국이 56개국+월와 실트

(더 들었을거 같은데 넘 졸려서, )#JUNGKOOK #정국 #방탄소년단 #BTS pic.twitter.com/g5qzt6xwh2