SUPER JUNIOR conquista los TMA 2020 con cuatro premios y canción inédita

Lleva 15 años en la industria y sigue imparable. La banda SUPER JUNIOR probó una vez más la razón por la que es considerada leyenda del K-pop con su participación en The Fact Music Awards durante el sábado 12 de diciembre.

En la gala que duró casi cinco horas, el grupo liderado por Leeteuk recogió cuatro trofeos, tres de los cuales fueron ganados por puro esfuerzo de sus fans en votaciones directas. Estos fueron el TMA Inkisang (Popularity Award), el Fan N Star Fan’s Choice y el Fan N Star Artista más votado.

Además de ello, SUPER JUNIOR fue nombrado en la categoría Year’s Artist (equivalente al Bonsang). Con cuatro laureles, empataron con BTS como el grupo musical más premiado de los TMA 2020.

SUPER JUNIOR en 2020 TMA. The Fact Music Awards

El líder ofreció un discurso para saludar y agradecer a sus seguidores de todo el mundo.

“Al ganar este premio nos sentimos agradecidos y, al mismo tiempo, un poco apenados con nuestros fans. Este año no pudimos tener actividades en equipo. Quiero agradecer a ELF de todo el mundo por darnos un gran premio como TMA. Para nuestro décimo álbum, que se lanzará pronto, los miembros de SUJU están trabajando arduamente”, expresó.

Leeteuk también compartió su esperanza de ver pronto a sus fans cuando el contexto sea más seguro.

Pero los momentos gratos para ELF no solo quedaron en los premios. SUPER JUNIOR había prometido una presentación inolvidable en esta gala y cumplieron su palabra. La boyband estrenó por primera vez la canción “Burn the floor”, que estará incluida en su nuevo álbum The reinassance. Dicho proyecto se lanzará al público el próximo año.

La performance incluyó un juego de luces que fue aclamada por los fans. Asimismo, Heechul volvió al escenario con sus compañeros luego de haber estado ausente de los números musicales por su lesión.

