BTS visitó a familiares de víctimas por tragedia del Sewol en el 2014

En medio de los reportes por el éxito músical de BTS, un artículo del medio coreano Hankyoreh llamó la atención el 11 de diciembre al revelar que la boyband había visitado a los deudos de la tragedia del Sewol, evento ocurrido en el 2014.

El hundimiento del ferry Sewol es uno de los sucesos más dolorosos en la historia reciente de Corea del Sur. Más de 300 personas perdieron la vida. De estas, 250 eran estudiantes de secundaria que habían salido de excursión. Sus familias quedaron devastadas y denunciaron negligencia en las labores de rescate oficiales. Las investigaciones para encontrar justicia todavía siguen en curso.

Según el periodista Kim Kyung Wook, durante su entrevista realizada a los deudos para conmemorar el incidente en abril del 2020, los familiares le contaron que BTS les había visitado personalmente. Ello sucedió aproximadamente 200 días después del hundimiento. Recuerdan que fueron amables, encendieron incienso y se fueron. El CEO de la agencia, Bang Si Hyuk, también estaba presente.

Para los familiares, este gesto de apoyo tenía mucho valor, pues en ese entonces, mientras las investigaciones continuaban, el Gobierno de turno no favorecía a quienes levantaban la voz a favor de las víctimas. Ello coincide con la “lista negra de artistas” que fue descubierta en el 2017, como reportó The New York Times.

Al despedirse de BTS (que en ese entonces solo tenían dos años de haber debutado), las familias les “agradecieron profundamente y les dijeron que rezarían para que tengan un futuro exitoso”.

BTS hizo donación a deudos del Sewol. Foto: captura Newsen 2017

El grupo musical también hizo una donación de 100 millones de wones a la organización ‘4/16 Familias del Sewol por la verdad y una sociedad más segura’, que fue reportado en 2017 por la prensa local.

Cada uno de sus siete integrantes aportó 10 millones de wones y Big Hit completó la suma con 30 millones. El donativo se hizo en secreto, pero luego se filtró al público.

Pero no es la única relación que tiene BTS con el accidente que enlutó a su país. La canción “Spring day” ha sido popularmente asociada al evento por el simbolismo que ARMY encuentra en el video musical. La banda nunca confirmó directamente si se trataba de un homenaje, solo Jin (en una entrevista a Esquire) afirmó que hablaba de un “evento triste”.

La actitud de la boyband vuelve a resonar debido a que este 2020 enfocaron el tema de su producción discográfica al consuelo de las personas en situaciones difíciles. En este caso, se trata de la pandemia.

“Life goes on” (la vida continúa) es la canción principal del álbum BE, la cual busca transmitir confort a ARMY. Este mensaje también fue resaltado por la revista TIME al reconocerlos como Artistas del año. “En una era marcada por tanta angustia y cinismo, BTS se ha mantenido fiel a su mensaje de bondad, conexión y autoaceptación. Esa es la base de su relación con sus fans”.

Para más información sobre el evento del Sewol, puedes revisar el documental In the absence (2018), que fue nominado a los Oscar 2018.

