Los famosos grupos K-pop BLACKPINK, SEVENTEEN y NCT fueron oficialmente certificados como million seller por Gaon tras los récords de sus recientes materiales discográficos.

Desde el 2018, Gaon Chart, el registro gráfico elaborado por la Asociación de Industria de Contenidos Musicales con datos de Bugs, Dosirak, Melon, Mnet y Soribada, emite diversos reconocimientos para los álbumes más vendidos y las canciones más descargadas y reproducidas de forma online.

Gaon Chart, registro gráfico musical de Corea del Sur. Foto: gaonchart.co.kr

Conforme a los criterios que aplican solo para los trabajos musicales lanzados desde el 1 de enero del citado año, los discos son certificados con platino si logran vender 250.000 unidades y los que llegan al millón son considerados million seller.

El 10 de diciembre, Gaon actualizó sus cifras mensuales y anunció las producciones que consiguieron el título mayor por sus descomunales récords. Estos fueron The album, el primer album de estudio de BLACKPINK; RESONANCE Pt. 1, segundo material de larga duración de NCT y [Semicolon], especial de SEVENTEEN.

The album fue publicado en formato físico el 2 de octubre KST del 2020. Cuatro días después se lanzó la versión online. Foto: YG Entertainment

La primera parte del segundo álbum de NCT salió a la luz el 12 de octubre del 2020. Foto: SM Entertainment

SemiColon, álbum especial de SEVENTEEN lanzado el 19 de octubre del 2020. Foto: PLEDIS Entertainment

Eyes wide open de TWICE y Minisode1: Blue hour de TXT también se unieron al nuevo listado del registro, pero por sobrepasar las 250.000 unidades vendidas.

Por otro lado, “Sorry” de Yang Da Il y “For lovers who hesitate” de Jannabi recibieron el platino luego de superar los 2.5 millones de descargas cada uno y “Your shampoo scent in the flowers” de Jang Beom Jun (OST de Melo is my nature) obtuvo el doble platino por sus más de 200 millones de streams.

