BTS se presentará en los 2020 TIME Person of the year, para sorpresa de los ARMY, quienes solo sabían sobre la participación de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook en 2020 iHeartRadio Jingle Ball. En este artículo te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué ganó BTS en los 2020 TIME Person of the year?

BTS fue elegido como Artista del año 2020 (Entertainer of the year) por TIME, revista estadounidense.

“En una era marcada por tanta angustia y cinismo, BTS se ha mantenido fiel a su mensaje de bondad, conexión y autoaceptación. Esa es la base de su relación con sus fans”.

Fue como inició el extenso artículo que dedicó TIME a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook sobre su trayectoria musical.

¿A qué hora ver a BTS en los 2020 TIME Person of the year?

Según informaron los organizadores del evento será a las 10.00 p. m.

Revisa el horario, según tu país de origen, para que no te pierdas la actuación de BTS en los 2020 TIME Person of the year:

10 de diciembre en Perú: 10.00 p. m.

10.00 p. m. 11 de diciembre en Brasil: 12.00 a. m.

12.00 a. m. 10 de diciembre en Colombia: 10.00 p. m.

10.00 p. m. 10 de diciembre en Ecuador: 10.00 p. m.

10.00 p. m. 10 de diciembre en Bolivia: 1.00 p. m.

1.00 p. m. 10 de diciembre en México: 9.00 p. m.

9.00 p. m. 11 de diciembre en Chile: 12.00 a. m.

12.00 a. m. 10 de diciembre Venezuela: 11.00 p. m.

11.00 p. m. 10 de diciembre Estados Unidos: 11.00 p. m.

11.00 p. m. 11 de diciembre en Argentina: 12.00 a. m.

12.00 a. m. 11 de diciembre en España: 7.00 a. m.

¿Dónde ver a BTS en los 2020 TIME Person of the year?

El único canal autorizado para la transmisión en vivo de los 2020 TIME Person of the year, donde se verá la puesta en escena de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook; es la cadena estadounidense NBC.

Link online gratis para ver el live stream de BTS

En las últimas horas, los ARMY consultan sobre links para ver el live stream gratis de BTS en los 2020 TIME Person of the year, aunque se carece de información, se recomienda no ingresar a los enlaces que ofrecen los internautas porque pueden ser dañinos para el servidor con el que accedan.

Entrevista a BTS en TIME

