BTS: Lee Seung Gi relanza colaboración predebut de RM y J-Hope

THE PROJECT es el nuevo álbum de Lee Seung Gi. El actor de Kdramas y solista con 16 años de carrera regresa a la música luego de un prolongado hiatus. Este nuevo trabajo incluye una colaboración que fue grabada junto a RM y J-Hope de BTS cuando todavía eran trainees de Big Hit.

“A song make to you smile” es uno de los nueve tracks (cinco remasterizados y cuatro nuevos) que el protagonista de Vagabond introduce en THE PROJECT. La versión original data del 2011 y resaltan los versos escritos por los talentosos raperos en su época predebut.

Esta es la traducción de la parte interpretada por RM y J-Hope:

“Si las fuertes olas vienen hacia ti, debes convertirte en una ola mucho más grande.

Si los recios vientos de atrapan y agitan, debes pararte firme.

La oscuridad antes del amanecer, tu dolor es solo ese, pero porqué te cansas a ti mismo. Todos son torpes ante la separación.

No tengas miedo de la sombra que acabas de pasar, significa que hay luz en algún lugar.

Saca las cargas del dolor en tu corazón. La canción que te hará sonreír llenará los espacios en blanco”.

ARMY celebró el relanzamiento del tema colocando los hashtags #NamseokWillMakeYouSmile y su equivalente en coreano en los primeros lugares de las tendencias. Los fanáticos elogiaron la suave voz de Lee Seung Gi y la armonización con los dos raperos de BTS. También señalaron que la letra de la canción era reconfortante y llegaba en un momento preciso.

Por otro lado, Lee Seung Gi, el llamado ‘Rey de las baladas’, también estrenó la canción “I will” como title track del álbum. Su video musical incluye la aparición de Park Gyu Young, actriz del drama It’s okay to not be okay.

