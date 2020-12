BTS estrena “Dynamite (holiday remix)”, versión navideña de su hit en inglés

Las sorpresas no terminan para ARMY, fandom que cuenta las horas para ver las presentaciones de BTS en 2020 iHeartRadio Jingle Ball y 2020 TIME Person of the year.

El 10 de diciembre, fecha en la que se celebrarán casi en simultáneo los referidos eventos, Big Hit Entertainment anunció la llegada de una nueva edición de “Dynamite”, el hit en inglés de su icónico grupo del K-pop y uno de los más grandes logros musicales de los últimos tiempos.

La empresa de BANGTAN compartió: “El sencillo digital hizo historia durante la segunda mitad de 2020 gracias al increíble afecto y apoyo mostrado por todos los fans. Les agradecemos sinceramente. Para devolver algo del increíble amor que nos han mostrado, hemos preparado una versión remix especial”.

Se trata de “Dynamite (holiday remix)”, una reversión que reflejará los “sentimientos brillantes y cálidos que todos disfrutamos durante la temporada navideña”, conforme el gigante del entretenimiento coreano.

BTS se ha caracterizado por su música que brinda mensajes acorde con los tiempos, como “Life goes on”, canción que invita a los oyentes a enfrentar con valentía la pandemia de la COVID-19.

“Dynamite (holiday remix)” también tiene un objetivo especifico y este es acompañar a ARMY en la festiva época familiar y en la llegada del Año Nuevo 2021, según revelaron antes del lanzamiento.

Estreno de “Dynamite (holiday remix)”

El nuevo remix de “Dynamite” será publicado el viernes 11 de diciembre a las 2.00 p. m. en Corea del Sur. Puedes revisar aquí los horarios por país para el estreno de BTS.

“Dynamite (holiday remix)” de BTS en México : 11.00 p. m. (jueves 10)

: 11.00 p. m. (jueves 10) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Perú : 12.00 a. m. (viernes 11)

: 12.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Colombia : 12.00 a. m. (viernes 11)

: 12.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Ecuador : 12.00 a. m. (viernes 11)

: 12.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Bolivia : 1.00 a. m. (viernes 11)

: 1.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Venezuela : 1.00 a. m. (viernes 11)

: 1.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Argentina : 2.00 a. m. (viernes 11)

: 2.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Chile : 2.00 a. m. (viernes 11)

: 2.00 a. m. (viernes 11) “Dynamite (holiday remix)” de BTS en Brasil : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. “Dynamite (holiday remix)” de BTS en España: 6.00 a.m. (viernes 11)

BTS hará una presentación especial en los 2019 SBS Gayo Daejeon.

