El 9 de diciembre se reveló la larga lista de nominados a los 30th High1 Seoul Music Awards (también conocido como SMA). Los fans podrán apoyar a sus artistas K-pop favoritos en diez categorías de la premiación que abre sus votaciones el viernes 11.

La ceremonia de los SMA 2021 se realizará el próximo 31 de enero. Por el momento, se prevee que el evento proceda sin público asistente y todavía queda pendiente qué artistas formarán parte del lineup musical.

Entre tanto, te mostramos los datos más importantes para participar de la votación.

SMA 2020: BTS ganó dos premios en la edición anterior de los Seoul Music Awards

Nominados a los SMA 2021

Entre los nominados a la edición 30 de los Seoul Music Awards se encuentran grupos masculinos como BTS, EXO, SUPER JUNIOR, BIGBANG, MONSTA X, SEVENTEEN, NCT, TXT, THE BOYZ; girlbands como BLACKPINK, MAMAMOO, TWICE, IZ*ONE, LOONA, OH MY GIRL; y solistas como Taemin, Hwasa, Kang Daniel, Chungha, Sunmi y Taeyeon.

Además del Daesang, existen 14 categorías en total: Principal (Main), Rookie Award, Trot, Ballad, R&B/Hip Hop, OST, Popularity, K-Wave, Band, Performance, Discovery of the Year, Premio especial del jurado, Legend Grand Prize y Legend Rookie Prize. Estas últimas son menciones de honor especiales para celebrar el aniversario 30 de la premiación.

(Ver lista completa de nominados a los SMA 2021)

Premios y criterios en los Seoul Music Awards 2021

De todas las categorías que ha lanzado los SMA 2021, los fans pueden participar con su voto en diez de ellas. El peso que tiene varía según la tabla inferior

Main, Rookie, Trot, Balada, R&B/Hip Hop y OST : 40% jurados y organizadores + 30% ventas de álbumes/canciones + 30% votos del público

: 40% jurados y organizadores + 30% ventas de álbumes/canciones + 30% votos del público Premio de popularidad (INKISANG): 100% votos de fans coreanos

100% votos de fans coreanos K-Wave premio de popularidad: 100% votos de fans internacionales

100% votos de fans internacionales Banda, Performance Culture, Discovery of the year, Premios del jurado: 100% panel de jurado y organizadores SMA

Periodo de votación en los Seoul Music Awards 2021

La votación de los SMA 2021 inicia el 11 de diciembre a las 12 p.m. (KST) y terminará el 24 de enero del 2021. La página oficial de la premiación mostrará el porcentaje de votos y una cuenta regresiva para el fin de la elección de fans.

Cómo votar en los SMA 2021

Los organizadores de los High1 Seoul Music Awards lanzaron las primeras reglas de la votación en su página oficial.

Según ello, cada ID podrá votar hasta 10 veces por día y categoría. Cada dispositivo podrá obtener un voto gratuito al día en la “estación de recarga”. Este solo durará 24 horas y no es acumulable.

Las votaciones se harán en la app oficial de los SMA 2021. Esta se publicará apenas inicie el periodo de elección.

Edición 28 de los SMA celebrada en el 2019. Foto: Sports Seoul

Cómo obtener votos en los SMA 2021: App Idol Champ y WhosFan

Si deseas tener más tickets de votos y no solo el que otorga gratuitamente los organizadores, existen estas dos opciones:

APP IDOL CHAMP

Esta aplicación pone a la venta los cupones para acumular votos. Estos se adquieren con un número específico de “rubíes”. Una vez comprados, debes registrar el número del cupon en la app oficial de los SMA.

Cómo votar en los Seoul Music Awards 2021. Foto: Idol Champ

Puedes acumular rubís en IDOL CHAMP al iniciar sesión cada día, al ver anuncios y resolver quizzes. Si es la primera vez que usas la app, puedes seguir este video tutorial que explica todas las formas de recolectar corazones.

Esta es la cuenta de Twitter que publica las respuestas a los quizzes: @onlyquizanswers

Descargar la app Idol Champ (ANDROID) (IOS)

APP Whosfan

Esta es una app vinculada a Hanteo Chart. También promocionan que se puede canjear cupones válidos por 10, 20, 50 o 100 opciones de votos intercambiandolos por monedas de oro.

Cómo votar en los Seoul Music Awards 2021. Foto: Whosfan

Las monedas de oro se obtienen al canjear créditos y los créditos también se ganan de forma similar a Idol Champ. Este es un tutorial para manejar esta app.

Cómo votar en los Seoul Music Awards 2021. Foto: Whosfan

IMPORTANTE: Whosfan tiene una votación exclusiva para los SMA que es el WhosFandom Award . Para la segunda ronda se necesitarán créditos en la app, por lo que deberás decidir en qué ticket te conviene invertir: si en esta premiación o en otra categoría de los SMA 2021.

Descargar la app Whosfan (ANDROID) (IOS)

Premio WhosFandom Award en los Seoul Music Awards. Foto: Whosfan

