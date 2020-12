Kai de EXO explica por qué lloró en vivo el día de su debut como solista

Kai continúa las promociones de su primer mini álbum como solista. El 9 de diciembre visitó el programa Jung Eunji’s Music Plaza, donde explicó por qué lloró al leer las cartas de fans el día de su debut.

Hace unas semanas (30 de noviembre), cuando lanzó su proyecto KAI (开), el integrante de EXO preparó un programa especial en VLive para presentar sus canciones. Al final de la transmisión en vivo con casi 1 millón de espectadores, él se conmovió tras ver estos mensajes que enviaron sus seguidoras:

“Te he acompañado como fan por ocho años. Era una estudiante en uniforme de escuela, luego una universitaria ocupada con las tareas y ahora soy una adulta con un trabajo. Todavía me siento feliz cada vez que te veo en el escenario. Gracias por ser Kai y por favor, sigue bailando tanto como sea posible. Estaré en la audiencia por mucho tiempo”.

“Soy una estudiante de último año del colegio y me sentí muy feliz este año cuando te vi en televisión. Tuve que estudiar mucho un día antes para poder verte. Estudiar para el CSAT no es fácil, pero me siento afortunada de conocerte. Buena suerte con tu nuevo álbum”.

Eunji de Apink, locutora del programa de radio, señaló el incidente que se hizo popular en las redes sociales. “Investigué un poco, vi que lloraste en VLive”

Kai explicó así qué fue lo que sintió en esos momentos. “Pasó mucho tiempo desde que he visto a los fans (casi un año). Por eso tenía muchos recuerdos acumulados y una fan mencionó esas memorias que compartíamos en una carta. Mientras lo leía, me conmoví por todo lo que viví desde que fui un rookie hace ocho años. Estaba tan agradecido que lloré”.

En el programa, el bailarín principal de EXO también participó en un juego donde logró adivinar la canción “No no no” de Apink. Kai mencionó que escuchó mucho ese tema musical en el 2013. “Nuestras promociones coincidieron mucho aquella vez”, agregó Eunji.

Kai (de rojo) en el programa de radio conducido por Eunji de Apink. Foto: captura

