BTS: drama YOUTH detuvo rodaje tras polémica por nombre de sus personajes

El drama YOUTH, antes conocido como Blue Sky, causó revuelo en octubre, tras confirmarse a los siete actores que protagonizarían la historia inspirada en el universo de BTS. Sin embargo, este 9 de noviembre, medios coreanos revelaron que el rodaje se detuvo tras la respuesta negativa al uso de los nombres de los verdaderos integrantes de la boyband.

El proyecto que lleva más de un año en planificación por el área creativa de Big Hit y el estudio Chorokbaem Media toma como referencia a la era ‘Hwayangyeonhwa’, del álbum The most beautiful moment in life. Es una historia de ficción sobre siete jóvenes que superan sus aflicciones personales gracias a la amistad que surge entre ellos.

Los inicios del BTS Universe se remontan a la serie 'Hwayangyeonhwa'. The most beautiful moment in life. Foto: Big Hit

Hangkook Ilbo señaló que la producción de YOUTH paró el rodaje a finales de octubre para debatir el nombre de los personajes principales. “Se volverá a filmar una vez terminen los ajustes”, explicó un representante al medio coreano. Aunque se esperaba que las grabaciones se reanuden este mes, fue postergado nuevamente hasta el próximo año.

En el guion original se habían incluido los nombres reales de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook; lo que había generado rechazo de algunos fans.

Como los personajes del Kdrama pasan por circunstancias oscuras en su vida, como la pérdida de sus padres, accidentes y traumas; temen que los artistas verdaderos sean asociados con ello y sea malinterpretado por el público.

Por otro lado, entre los actores que han sido confirmados para participar en el proyecto se encuentran Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Jung Joo, Kim Yoon Woo, Jung Woo Jin y Jeon Jin Seo. Aquí puedes leer la filmografía de cada uno de ellos y sus redes sociales oficiales.

Actores del drama YOUTH, inspirado en BTS. Foto: Naver

