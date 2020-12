Conquistaron al público con el exitoso Start up y ahora se alistan para mostrar otro rostro de su talento en el primer drama coreano original de iQIYI, una producción que traerá nuevamente a las pantallas a los mitológicos zorros de nueve colas en boga tras Tale of the nine tailed.

Kang Han Na y Kim Do Wan fueron confirmados en el elenco de My roommate is a gumiho y aquí te contamos todo sobre el proyecto de fantasía romántica basado en el famoso webtoon Living together.

¿De qué trata My roommate is a gumiho?

También conocida como Frightening cohabitation o Cohabitación aterradora, por su título anterior, narra la historia de una estudiante universitaria llamada Lee Dam, quien se traga la canica de Shin Woo Yeo, un gumiho masculino de 999 años que estaba a punto de convertirse en humano.

Cuando un humano ingiere la esfera solo vivirá un año más hasta que el objeto se rompa impidiendo la transformación del ser mitológico, por lo que Woo Yeo le sugerirá vivir junto a Lee Dam.

Actores de My roommate is a gumiho

Días previos se anunció que Lee Hyeri y Jang Ki Yong asumieron los roles principales. La estrella del K-pop que saltó a la fama en el ámbito de la televisión con Reply 1988 recientemente realizó un cameo para Record of youth y el actor de 28 años protagonizó el melodrama Born again.

Kang Han Na y Kim Do Wan figurarán como destacados miembros del reparto con personajes totalmente opuestos a los que interpretaron en Start up, donde también tuvieron funciones de soporte.

Mientras que en el recién culminado éxito de tvN, la actriz de 31 años fue la arrogante hermana ficticia de Bae Suzy, en la nueva producción será Yang Hye Sun, una exgumiho de apariencia fría y perfecta pero un tanto torpe e inocente. Según se adelanta, es mejor amiga de Shin Woo Yeo.

Kang Han Na en Start up. Foto: tvN

Por su parte, Kim Do Wan, quien sorprendió con su caracterización de Kim Yong San, amigo de Nam Do Sam (Nam Joo Hyuk) y miembro de Samsan Tech, ahora encarnará a un apasionado hombre sin fortuna en el romance.

El actor de 26 años será Do Jae Jin, un hombre dotado de buen físico, personalidad e inteligencia pero que no puede encontrar el verdadero amor. Es mejor amigo de Lee Dam y terminará enamorándose de la exgumiho Yang Hye Sun, a tal punto de estar dispuesto a entregar su vida por ella.

Kim Do Wan en Start up. Foto: tvN

A los mencionados actores también se suma Bae In Hyuk, como Gye Sun Woo, un estudiante de último año popular entre las mujeres que experimenta su primer amor no correspondido luego de ser rechazado por Lee Dam.

Producción del drama

El K-drama es dirigido por Nam Sung Woo (What’s wrong with secretary Kim?), cuenta con el guion adaptado por Baek Sun Woo y Choi Bo Rim del webtoon Living together, y es producido por iQIYI en asociación con las importantes empresas coreanas Studio Dragon (tvN) y JTBC Studio.

Estreno de My roommate is a gumiho

My roommate is a gumiho será estrenada durante la primera mitad del 2021. Al ser una serie original de iQIYI, este será el único sitio online con los derechos de trasmisión. Por otro lado, llegará a las pantallas televisivas de Corea del Sur mediante tvN.

Cabe mencionar que, en los últimos años, el citado canal trajo al público algunos de los K-dramas más famosos a nivel internacional. Estos fueron Hospital playlist, It’s okay to not be okay, Record of youth y los ya referidos Start up y Tale of the nine tailed.

