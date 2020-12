Luego de una larga espera, los fans de los dramas coreanos podrán disfrutar de True beauty, que estrenará su primer episodio el 9 de diciembre, y tendrá como franja horaria todos los miércoles y jueves en reemplazo de Tale of the nine tailed.

El K-drama inspirado en el webtoon del mismo nombre tiene como principales figuras a Cha Eun Woo y Moon Ga Young.

True beauty cuenta la historia de Joo Kyung, una estudiante con inseguridades por un problema en la piel del rostro y que luego de ver videos de belleza, encuentra en el maquillaje un medio para lucir cómo a ella le gustaría ser.

La joven hace un cambio radical en su vida y se luce como otra persona frente a sus compañeros del instituto, pero Lee Suho descubrirá este secreto y desencadenará una serie de situaciones.

True beauty ep 1 y 2 sub español en Netflix Viki gratis y tvN: Dónde ver el doramas Belleza verdadera de Cha Eun Woo y Moon Ga Young

Horario de transmisión de True beauty

Los capítulos de True Beauty se emitirán todos los miércoles y jueves desde el 9 de diciembre a las 10.30 p. m. (KST). Revisa el horario, según tu país de origen.

True beauty en Perú : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. True beauty en Indonesia: 8.30 p. m.

8.30 p. m. True beauty en Colombia: 8.30 a. m.

8.30 a. m. True beauty en Malasia: 9.30 p. m.

9.30 p. m. True beauty en México: 8.30 a. m.

8.30 a. m. True beauty en Filipinas: 9.30 p. m.

9.30 p. m. True beauty en Chile: 10.30 a. m.

10.30 a. m. True beauty en Argentina: 10.30 a. m.

10.30 a. m. True beauty en Estados Unidos: 9.30 a. m.

¿True beauty en Netflix?

Aunque los fans de los dramas coreanos esperaban que True beauty sea emitido desde Netflix, esto no sucedió debido a un acuerdo previo con otra plataforma interactiva.

¿Dónde ver los capítulos 1 y 2 de True beauty con sub español?

La cadena productora que emitirá todos los capítulos de True beauty es tvN para el público de Corea del Sur. Mientras que, para los fanáticos internacionales podrán seguirlo desde Viki.

Luego de un par de horas de haber sido emitido el primer episodio del K-drama de Cha Eun Woo y Moon Ga Young se subirá el contenido con subtítulos en español.

Póster oficial del K-drama True Beauty. Foto tvN

Ver gratis True beauty en Viki

Viki es la única plataforma streaming autorizada para la transmisión de True beauty de Cha Eun Woo y Moon Ga Young.

Como es tradición de este site, los dos primeros episodios serán gratis.

Tráiler True beauty

True beauty ep.0

