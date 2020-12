El terror coreano se apoderará de las pantallas de Netflix en diciembre con Sweet home, drama original de la plataforma protagonizado por la estrella en ascenso Song Kang.

Tras su rotundo éxito con la primera temporada de Love alarm, el actor de 26 años deja atrás la imagen atractiva de Sun Oh para llevar a las pantallas al protagonista de esta producción dirigida por Lee Eung Bok (Goblin, Descendants of the sun) basada en un webtoon del mismo nombre, un joven víctima de bullying sumergido en una sociedad donde los humanos comienzan a transformarse en monstruos.

En este artículo presentamos todos los datos del K-drama Sweet home que necesitas saber antes del estreno oficial (sinopsis, tráiler, personajes y actores que les darán vida).

Primer póster oficial de Sweet home, K-drama original de Netflix con Song Kang. Foto: Netflix

Sinopsis de Sweet home

Luego de perder a su familia en un accidente, Cha Hyun Soo, un joven víctima de bullying, se recluye en el apartamento al que se acaba de mudar buscando llevar una vida pacífica.

Un día aparentemente común las personas comienzan a convertirse en diferentes monstruos en respuesta a sus más oscuros deseos, por lo que le corresponderá a él y sus vecinos supervivientes pelear contra los entes e intentar salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde.

Póster promocional de Sweet home. Foto: Netflix

Actores y personajes de Sweet home

Song Kang es Cha Hyun Soo, el héroe de Sweet home.

Song Kang caracterizado como Cha Hyun Soo de Sweet home. Foto: Netflix

Lee Jin Wook es Pyun Sang Wook, un exdetective de policía despedido por casi matar a un sospechoso debido al uso de su excesiva fuerza. Pese a ser malhumorado, tiene buenas motivaciones y no duda en arriesgarse para salvar a los demás.

Lee Jin Wook en póster promocional de Sweet home. Foto: Netflix

Lee Si Young es Seo Yi Kyung, una exbombero que trabajó para las fuerzas especiales. Cabe mencionar que este rol es un agregado especial de la serie live action, pues no figura en el webtoon.

Sweet home en póster promocional de Sweet home. Foto: Netflix

Lee Do Hyun es Lee Eun Hyuk, un aficionado a los videojuegos experto en planificación dotado de una mente brillante. Es líder del grupo de sobrevivientes del complejo donde reside Cha Hyun Soo.

Lee Do Hyun en escena de Sweet home. Foto: Netflix

Tráiler oficial de Sweet home

Fecha de estreno de Sweet home en Netflix

El drama coreano Sweet home será estrenado en Netflix el sábado 18 de diciembre. Según se comparte, los 10 capítulos que conforman la serie se liberarán el mismo día.

Escenas de Sweet home, drama basado en popular webtoon del mismo nombre. Foto: Soompi

