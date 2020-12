Lisa de BLACKPINK emociona a Minnie de (G)I-DLE con un regalo sorpresa

Minnie de (G)I-DLE mostró a sus seguidores el regalo que recibió de parte de Lisa de BLACKPINK. Ambas idols tienen 23 años y son representantes tailandesas en el mundo del K-pop.

Actualmente, Minnie está en grabaciones de la serie de Netflix So not worth it (I wish the world would end up tomorrow); por lo que la rapera de BLACKPINK le envió un food truck como señal de apoyo. El mensaje del banner superior hace referencia al drama mencionado anteriormente “¡Minnie! ¡Destruye el mundo! Cuiden mucho de mi amiga Minnie”. Otras notas señalan “disfruten por favor” y “¡Sigue adelante, Minnie!”.

Minnie de (G)I-DLE recibe carrito de Lisa de BLACKPINK. Foto: Instagram

La integrante de (G)-IDLE publicó las fotografías donde se la ve sonriendo y degustando los snacks que envió su amiga. En sus redes sociales, Minnie nombró a Lisa como “su apoyo más grande”. En coreano, agregó que el refrigerio estaba delicioso y también agradeció en tailandés, el idioma que ambas comparten.

Este momento recordó a los fans de interacciones anteriores entre las dos idols, como cuando fueron vistas en el concierto de Winner en el 2019.

Sobre drama So not worth it

Minnie graba la serie de Netflix I wish the world would end up tomorrow junto a Park Se Wan, Shin Hyun Seung, Youngjae de GOT7 y Han Hyun Min. Esta es una comedia de situación sobre estudiantes internacionales que viven en una residencia. La integrante de (G)-IDLE interpretará a una alumna tailandesa que tiene muchas ideas fantasiosas sobre su nueva vida en Corea, pues es una fan de los Kdramas.

El proyecto se anunció en setiembre y es producido por Mystic Story.

oungjae de GOT7, Minnie de (G)I-DLE y Han Hyun Min, actores de la nueva serie de Netflix. Créditos: Dispatch / Cube Ent. / @h_h_m0519

