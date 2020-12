BTS podría actuar con Halsey, Lauv y Steve Aoki en 2021 New year’s eve live

Este 8 de diciembre, Big hit entertainment reveló en Weverse que Halsey, Lauv y Steve Aoki se unieron al lineup de 2021 New year’s eve live encabezado por BTS con números especiales sorpresas para la gala que se celebrará en los próximos días.

Si bien el setlist es un misterio, la noticia ha generado entusiasmo ante la posibilidad de performances conjuntas con el famoso septeto.

Rememorando, los citados artistas, que para la fecha se conectarán en tiempo real, han colaborado distintamente en algunos de los éxitos de Bangtan como “Who”, “Make it right”, “MIC Drop” y el hit del 2019, “Boy with luv”.

El 2021 New year’s eve live también contará con un homenaje a Shin Hae Chul, famoso cantautor coreano que falleció en 2014 dejando para la eternidad su legado de creatividad y música que inspiró a las generaciones más jóvenes.

Según es público, el fallecido ícono “volverá a la vida” con la ayuda de la inteligencia artificial y el uso de hologramas, mientras que los artistas de la familia Big hit cantarán sus recordados temas “To you” y “What do you really want?”.

Respecto al especial, una fuente de Big hit entertainment declaró: “Preparamos una actuación de tributo para recordar al difunto Shin Hae Chul, quien rechazó el pensamiento estereotipado y no dudó en aceptar desafíos para consolar a todos los que estaban teniendo un difícil y letárgico 2020. Hemos estado alistando esto durante mucho tiempo para completar una actuación inolvidable que conecte el tiempo, el espacio y la generación con la música”.

La cita pata el 2021 New year’s eve live, evento que congrega a los artistas K-pop y otros cantantes de la empresa fundada por Bang Si Hyuk, se concretará el 31 de diciembre a partir de las 9.30 p.m. KST. Como se recuerda, será solo formato online tras la cancelación del evento presencial.

Póster grupal del 2021 New year’s eve live. Foto: Big Hit Entertainment

