BTS: BE mantiene el primer lugar del chart de álbumes mundiales de Billboard

BE de BTS se mantiene en la cima del listado de álbumes mundiales de Billboard por segunda edición consecutiva para la semana que culmina el 12 de diciembre.

El quinto álbum de estudio en coreano del famoso septeto fue lanzado el 20 de noviembre del 2020 y tocó el techo del chart que clasifica los discos globales más vendidos durante su debut en la edición anterior. En esa fecha, acompañó a los otros seis trabajos de Bangtan que se mantienen constantes en el top 15.

Junto con BE figuran en la lista de recientes trabajos de otros cuatro actos K-pop, entre los que figuran nuevas entradas como KAI, de Kai de EXO, y Breath of love: Last piece, de GOT7. Compartimos cuáles fueron estos discos, sus respectivas posiciones y más datos relacionados.

Love yourself: Her, de BTS

Ubicación: 15

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 104

Fecha de publicación: 18 de setiembre del 2017

Love yourself: Her es el quinto mini álbum en coreano de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Love yourself: Tear, de BTS

Ubicación: 13

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 120

Fecha de publicación: 18 de mayo del 2018

Love yourself: Tear es el tercer álbum de estudio en coreano de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Map of the soul: Persona, de BTS

Ubicación: 12

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 86

Fecha de publicación: 12 de abril del 2019

Map of the soul: Persona es el sexto mini álbum coreano de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

KAI, de Kai de EXO

Ubicación: 11

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: debut

Fecha de publicación: 30 de noviembre del 2020

Portada del mini álbum debut de KAI de EXO como solista. Foto: SM Entertainment

Super one, de SuperM

Ubicación: 9

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 10

Fecha de publicación: 25 de setiembre de 2020

Super one es el primer álbum coreano de estudio de SuperM. Foto: SM Entertainment

Skool luv affair, de BTS

Ubicación: 8

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 8

Fecha de publicación: 12 de febrero de 2014

Portada de Skool luv affair, el segundo mini álbum coreano de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Breath of love: Last piece, de GOT7

Ubicación: 7

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: debut

Fecha de publicación: 30 de noviembre del 2020

Breath of love: Last piece es el cuarto álbum de estudio en coreano de GOT7. Foto: JYP Entertainment

Minisode 1: Blue hour, de TXT

Ubicación: 6

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 5

Fecha de publicación: 26 de octubre del 2020

Portada del tercer mini álbum de TXT, Minisode 1: Blue hour. Foto: Big Hit Entertainment

Resonance Pt. 1, de NCT

Ubicación: 5

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 5

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2020

Resonance Pt. 1 es la primera entrega del segundo álbum completo de NCT. Foto: SM Entertainment

Love yourself: Answer, de BTS

Ubicación: 4

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 119

Fecha de publicación: 24 de agosto del 2018

Love yourself: Answer, el tercer álbum especial de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Map of the soul: 7, de BTS

Ubicación: 3

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 41

Fecha de publicación: 21 de febrero de 2020

MOTS7 es el cuarto álbum coreano de estudio de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

The Album, de BLACKPINK

Ubicación: 2

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 9

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2020

The Album, el primer álbum de estudio de BLACKPINK. Foto: YG Entertainment

BE, de BTS

Ubicación: 1

Semanas totales en lista de álbumes mundiales: 2

Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2020

BE es el quinto álbum de estudio en coreano de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

BE de BTS en la cima de la lista de Billboard. Foto: captura Billboard

