BTS es nombrada banda del año en informe 2020 de Consequence of Sound

Sumando un nuevo título a su largo listado y a solo horas de arrasar en 2020 MAMA, BTS es nombrada banda del año en el informe de fin del 2020 del importante medio independiente de música y cine, Consequence of Sound.

El 7 de diciembre, el sitio compartió la nominación asignada al grupo, y una breve pero amena entrevista con los miembros activos (como se recuerda, Suga se encuentra en pausa tras su operación al hombro).

Respecto al desempeño del septeto, señala algunos de sus múltiples logros recientes, entre los que figuran ser la primera banda coreana en llegar a tocar el techo de los listados de Billboard (con “Dynamite”), ser la primera en debutar una canción en un idioma no inglés en el primer lugar (con “Life goes on”), ser el primer grupo coreano nominado al Grammy y ser la primera banda en debutar una canción y un álbum en el número 1 en la misma semana (”Life goes on” y BE, respectivamente).

BTS Billboard hot 100 life goes on récords

“De manera vertiginosa, estos eventos son todos de los últimos meses, pero los Bangtan Boys lanzaron dos álbumes completos este año, Map of the soul: 7 y BE , ambos en el No. 1. Haber logrado cualquiera de estos elogios a lo largo de una carrera sería extraordinario; haberlos logrado todos en 2020 es casi un milagro”, enfatiza.

Además del éxito en los charts, Consequence of Sound destaca ese ‘algo’ especial que tiene la banda K-pop que lo hace merecedor al título que otorgan, desde el 2010, en cada edición de su informe.

BTS, Consequence of Sound

“Es su pasión por su oficio lo que parece trascender cualquiera de las barreras o nociones preconcebidas que se interponen en su camino. BTS es único, no solo en el ámbito de los grupos de chicos, sino incluso en el mundo del pop coreano, ya que la mayoría del catálogo del grupo presenta letras de los propios miembros”, indica el medio.

En su webtsite, el portal revela una entrevista exclusiva donde RM, V, Jungkook, J-Hope, Jin y Jimin hablan de sus logros, el proceso de autoproducción de BE, y otras novedades más. Compartimos aquí el video oficial.

Anteriormente, según el orden de mención, Consequence of Sound nombró como la banda del año a The Roots, Foo Fighters, Death Grips, Arcade Fire, The War on Drugs, Tame Impala, Bruce Springsteen and the E Street Band, King Gizzard and the Lizard Wizard, Pearl Jam y Tool. BTS es el primer grupo asiático y primer grupo del pop en conseguir el título.

Jungkook, Suga, V, Jin, RM, J-Hope y Jimin, miembros de BTS. Foto: Big Hit

