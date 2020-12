MMA 2020: BTS celebra ‘all kill’ de Daesangs en los Melon Music Awards

Este 2020, los Melon Music Awards rindieron sus tres premios principales a BTS. El septeto se llevó los codiciados Daesangs para el artista, álbum y canción del año; además de otras tres categorías.

El primer galardón entregado, con el que también se abrió la gala, fue el Bonsang o TOP 10. V dedicó su discurso a ARMY.

“ARMY, en sus corazones, nosotros siempre seremos dinamita (Dynamite) y nos aseguraremos de mostrarles que la vida sigue (Life goes on). Les amamos y muchas gracias”.

Album of the year

Map of the soul 7, disco que BTS lanzó a inicios del 2020, fue premiado como Álbum del año. Jimin mencionó que este trofeo tiene mucho significado para ellos, pues el primer Daesang de su carrera fue en esa categoría, en los MMA 2016.

“Estoy feliz de pensar que hemos sido capaces de devolver el esfuerzo a ARMY al ganar esto nuevamente. Y porque creo que recibir este premio otra vez es una prueba de nuestro valor, estoy muy feliz. Pienso que si nosotros pudimos lograrlo, creo que es un mensaje positivo para muchas personas de que (todos) pueden conseguirlo también”.

Song of the year

La ganadora a Canción del año fue “Dynamite” y añade una nueva distinción al tema que le ha dado tantas alegrías a BTS y ARMY.

“Como cantantes, algo que nos reconforta más es cuando las personas disfrutan nuestras canciones y ganan ánimo con ellas. Especialmente en este periodo difícil, al lanzar este álbum que no habíamos planeado, ver buenos resultados y que esta canción haya animado a mucha gente, me hace sentir muy feliz”, expresó Jungkook al agradecer el segundo Daesang.

Artist of the year

Finalmente, BTS completó el ‘all kill’ de Daesangs al ser llamado Artista del año. RM inició su discurso notando que están cerca de cumplir un año sin encontrarse directamente con sus fans. “Acostumbrarnos un poco a esto fue aterrador, pero este año sentimos que la sinceridad que mostramos al mundo hasta ahora no fue en vano. Aunque no podemos vernos, tomarnos de la mano o abrazarnos, estamos conectados y nuestros corazones sí alcanzan el uno al otro”.

“Así como nosotros, muchos artistas que no pueden hacer eventos también están en sus cuartos y estudios, estarán haciendo música con su mayor esfuerzo y los fans de esos artistas también comenzarán sus días escuchando esas canciones. Desde nuestros lugares individuales, todos estamos haciendo lo mejor que podemos”.

RM culminó aludiendo a la canción “Life goes on”: “Las estaciones regresarán y la vida continúa, así que tengamos fe que la primavera vendrá”.

BTS también ganó el premio a Best dance (male) por “Dynamite” y el Inkisang o Premio de popularidad. En esta foto, el grupo posa junto a sus seis trofeos.

BTS en los MelOn Music Awards. Foto: Big Hit

Cabe añadir que “eight”, canción de IU en colaboración con Suga de BTS, también obtuvo una mención como Best rock en el tercer día de los Melon Music Awards.

A diferencia de ediciones anteriores, los MMA 2020 cambiaron de formato y dividieron el evento en cuatro fechas desde el 2 de diciembre al sábado 5. En el último día, las presentaciones musicales estuvieron a cargo de BTS, MONSTA X, IZ*ONE, OH MY GIRL, THE BOYZ, TXT y más.

Presentación de BTS en los Melon Music Awards

